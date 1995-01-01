Миниатюрная стойка для легких осветителей весом до 1.5 кг. Компактная и легкая, хорошо подходит для выездной съемки. Верхняя площадка диаметром 16 мм с винтовой резьбой 3/8" и 1/4".

Характеристики:

Высота: от 49 до 190 см.

Нагрузка: до 1.5 кг

Собственный вес: 960 г

Длина в сложенном положении: 48 см

Диаметр площади для установки: 1 м

Материал: алюминий

Диаметры штанг: 25, 22, 19, 16, 13 мм