Стойка Manfrotto 5001B Nano Stand
Код товара:УТ-00010607
Артикул:5001B-1
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг0.960
Описание
Миниатюрная стойка для легких осветителей весом до 1.5 кг. Компактная и легкая, хорошо подходит для выездной съемки. Верхняя площадка диаметром 16 мм с винтовой резьбой 3/8" и 1/4".
Характеристики:
Высота: от 49 до 190 см.
Нагрузка: до 1.5 кг
Собственный вес: 960 г
Длина в сложенном положении: 48 см
Диаметр площади для установки: 1 м
Материал: алюминий
Диаметры штанг: 25, 22, 19, 16, 13 мм