Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Стойка Manfrotto 5001B Nano Stand

  • 5001B Nano Stand
  • 5001B Nano Stand
  • 5001B Nano Stand
  • 5001B Nano Stand
  • 5001B Nano Stand
Код товара:УТ-00010607
Артикул:5001B-1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Миниатюрная стойка для легких осветителей весом до 1.5 кг. Компактная и легкая, хорошо подходит для выездной съемки. Верхняя площадка диаметром 16 мм с винтовой резьбой 3/8" и 1/4".

Характеристики:

Высота: от 49 до 190 см.
Нагрузка: до 1.5 кг
Собственный вес: 960 г
Длина в сложенном положении: 48 см
Диаметр площади для установки: 1 м
Материал: алюминий
Диаметры штанг: 25, 22, 19, 16, 13 мм