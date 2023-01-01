Стойка Manfrotto 5001B Nano Stand
Код товара : УТ-00010607
Артикул : 5001B-1
11 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.960
Описание
Миниатюрная стойка для легких осветителей весом до 1.5 кг. Компактная и легкая, хорошо подходит для выездной съемки. Верхняя площадка диаметром 16 мм с винтовой резьбой 3/8" и 1/4".
Характеристики:
Высота: от 49 до 190 см.
Нагрузка: до 1.5 кг
Собственный вес: 960 г
Длина в сложенном положении: 48 см
Диаметр площади для установки: 1 м
Материал: алюминий
Диаметры штанг: 25, 22, 19, 16, 13 мм