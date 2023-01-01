Штативная головка Manfrotto 410 Junior Geared Head, редукторная
Код товара : УТ-00028624
Артикул : 410
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
3D, редукторная
Материал
алюминий
Физические характеристики
Вес
1220 г
Вес (брутто), г
1.600
Описание
Редукторная штативная головка MANFROTTO 410 Junior Geared Head позволяет точно настраивать положение камеры по каждой из осей с помощью удобных микрометрических ручек: один полный поворот ручки обеспечивает смещение на 7.2°. Для быстрой грубой настройки редукторный механизм отключается. Головка очень компактна для своего класса, а высокая безопасная нагрузка позволяет использовать ее даже со среднеформатными камерами.
Рекомендуется для всех видов съемки, требующих максимально точного построения кадра.
Диаметр базы: 60 мм.