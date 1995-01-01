Штативная головка Manfrotto 410 Junior Geared Head, редукторная
Код товара:УТ-00028624
Артикул:410*
Товар не найден
Характеристики
Безопасная нагрузка, кг5
Тип головки3D
Головка3D, редукторная
Пузырьковый уровеньЕсть
Быстросъемная площадка410PL
Максимальная нагрузка5 кг
Материалалюминий
Рабочая высота головки13 см
Вес1220 г
Описание
Редукторная штативная головка MANFROTTO 410 Junior Geared Head позволяет точно настраивать положение камеры по каждой из осей с помощью удобных микрометрических ручек: один полный поворот ручки обеспечивает смещение на 7.2°. Для быстрой грубой настройки редукторный механизм отключается. Головка очень компактна для своего класса, а высокая безопасная нагрузка позволяет использовать ее даже со среднеформатными камерами.
Рекомендуется для всех видов съемки, требующих максимально точного построения кадра.
Диаметр базы: 60 мм.