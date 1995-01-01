Штативная головка Manfrotto 410 Junior Geared Head, редукторная

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Код товара: УТ-00028624 Артикул: 410* Код товара: УТ-00028624 Артикул: 410* Безопасная нагрузка, кг 5 Тип головки 3D Головка 3D, редукторная Пузырьковый уровень Есть Быстросъемная площадка 410PL Максимальная нагрузка 5 кг Материал алюминий Рабочая высота головки 13 см Вес 1220 г Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Безопасная нагрузка, кг 5 Тип головки 3D Характеристики Головка 3D, редукторная Пузырьковый уровень Есть Быстросъемная площадка 410PL Максимальная нагрузка 5 кг Материал алюминий Рабочая высота головки 13 см Физические характеристики Вес 1220 г Описание Редукторная штативная головка MANFROTTO 410 Junior Geared Head позволяет точно настраивать положение камеры по каждой из осей с помощью удобных микрометрических ручек: один полный поворот ручки обеспечивает смещение на 7.2°. Для быстрой грубой настройки редукторный механизм отключается. Головка очень компактна для своего класса, а высокая безопасная нагрузка позволяет использовать ее даже со среднеформатными камерами. Рекомендуется для всех видов съемки, требующих максимально точного построения кадра.

Диаметр базы: 60 мм. Видео Наш обзор

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