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Штативная головка Manfrotto 410 Junior Geared Head, редукторная

  • 410 Junior Geared Head, редукторная
  • 410 Junior Geared Head, редукторная
  • 410 Junior Geared Head, редукторная
  • 410 Junior Geared Head, редукторная
  • 410 Junior Geared Head, редукторная
Код товара:УТ-00028624
Артикул:410*

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Редукторная штативная головка MANFROTTO 410 Junior Geared Head позволяет точно настраивать положение камеры по каждой из осей с помощью удобных микрометрических ручек: один полный поворот ручки обеспечивает смещение на 7.2°. Для быстрой грубой настройки редукторный механизм отключается. Головка очень компактна для своего класса, а высокая безопасная нагрузка позволяет использовать ее даже со среднеформатными камерами.

Рекомендуется для всех видов съемки, требующих максимально точного построения кадра.
Диаметр базы: 60 мм.