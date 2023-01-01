Редукторная штативная головка MANFROTTO 410 Junior Geared Head позволяет точно настраивать положение камеры по каждой из осей с помощью удобных микрометрических ручек: один полный поворот ручки обеспечивает смещение на 7.2°. Для быстрой грубой настройки редукторный механизм отключается. Головка очень компактна для своего класса, а высокая безопасная нагрузка позволяет использовать ее даже со среднеформатными камерами.