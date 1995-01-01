Кронштейн-лира Manfrotto 393
Код товара:УТ-00049814
Артикул:393
Товар не найден
Характеристики
Безопасная нагрузка, кг20
Тип головкикарданная
Головкакронштейн типа «лира», диаметр базы 50 мм
Быстросъемная площадкаManfrotto 357PLV
Максимальная нагрузка20 кг
Материалалюминий
Вес1.764 кг
Описание
Кронштейн Manfrotto 393 разработан для съёмки длиннофокусными объективами со штативов и моноподов. Камера легко наклоняется вперед и назад, а фрикционная база позволяет панорамировать. 3 положения по высоте позволяют подобрать оптимальный вариант для конкретной камеры и объектива. Длинная штативная площадка 357PLV помогает найти точку балансировки. Адаптер для штативной площадки является съемным (357PL) и может быть заменен на адаптеры для площадок других систем при необходимости.