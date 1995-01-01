Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Кронштейн-лира Manfrotto 393

  • 393
  • 393
  • 393
Код товара:УТ-00049814
Артикул:393

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Кронштейн Manfrotto 393 разработан для съёмки длиннофокусными объективами со штативов и моноподов. Камера легко наклоняется вперед и назад, а фрикционная база позволяет панорамировать. 3 положения по высоте позволяют подобрать оптимальный вариант для конкретной камеры и объектива. Длинная штативная площадка 357PLV помогает найти точку балансировки. Адаптер для штативной площадки является съемным (357PL) и может быть заменен на адаптеры для площадок других систем при необходимости.