Кронштейн Manfrotto 393 разработан для съёмки длиннофокусными объективами со штативов и моноподов. Камера легко наклоняется вперед и назад, а фрикционная база позволяет панорамировать. 3 положения по высоте позволяют подобрать оптимальный вариант для конкретной камеры и объектива. Длинная штативная площадка 357PLV помогает найти точку балансировки. Адаптер для штативной площадки является съемным (357PL) и может быть заменен на адаптеры для площадок других систем при необходимости.