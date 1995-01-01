Поворотный блок Manfrotto 300N позволяет совершать поворот камеры с фиксированным шагом: 5°, 10°, 15°, 20° и так далее (до 90°). Установив нужный шаг, вы сможете максимально быстро сделать серию снимков для последующего сшивания в фоторедакторе. Короткий интервал между снимками облегчает обработку: к примеру, смещение облаков при съемке пейзажа будет минимальным. Система с отсечками (клик-стоп) также очень удобна, когда вам необходимо совершать много повторяющихся действий: например, при создании VR-панорам и виртуальных туров по местности. Для создания 360° панорам вы можете использовать одновременно 2 таких блока: один для вращения камеры по горизонтали, второй – для вертикального вращения.

Переключатель «клик-стоп» прикреплен к тросику безопасности, что не дает ему выскочить из устройства и потеряться. В конструкции также предусмотрена отдельная стопорная рукоятка, которая предотвращает нежелательный или случайный поворот блока из-за возникновения дисбаланса (при использовании тяжелого оборудования или оборудования со смещенным центром тяжести), а также при вращении камеры в вертикальной плоскости.

Блок Manfrotto 300N также можно использовать в качестве базы для предметного стола при съемке 3D моделей объекта.