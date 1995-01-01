Головка для монопода Manfrotto 234RC

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Код товара: 00000057706 Артикул: 234RC Код товара: 00000057706 Артикул: 234RC Безопасная нагрузка, кг 3 Тип головки для монопода Пузырьковый уровень Есть Быстросъемная площадка 200PL-14 Максимальная нагрузка 2.5 кг Минимальная высота 6 см Материал алюминиевый сплав Вес 0.27 кг Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Безопасная нагрузка, кг 3 Тип головки для монопода Характеристики Пузырьковый уровень Есть Быстросъемная площадка 200PL-14 Максимальная нагрузка 2.5 кг Минимальная высота 6 см Материал алюминиевый сплав Физические характеристики Вес 0.27 кг Описание Алюминиевая штативная головка для монопода Manfrotto 234RC позволяет закрепить фотоаппарат непосредственно на ней, используя стандартное гнездо для штатива. Надежные винтовые регуляторы обеспечат устойчивое положение камеры при любых выбранных углах наклона. Наклон - 90°. Видео Наш обзор

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