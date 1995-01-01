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Головка для монопода Manfrotto 234RC

  • 234RC
  • 234RC
  • 234RC
Код товара:00000057706
Артикул:234RC

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Алюминиевая штативная головка для монопода Manfrotto 234RC позволяет закрепить фотоаппарат непосредственно на ней, используя стандартное гнездо для штатива. Надежные винтовые регуляторы обеспечат устойчивое положение камеры при любых выбранных углах наклона. Наклон - 90°.