Описание

Алюминиевая штативная головка для монопода Manfrotto 234RC позволяет закрепить фотоаппарат непосредственно на ней, используя стандартное гнездо для штатива. Надежные винтовые регуляторы обеспечат устойчивое положение камеры при любых выбранных углах наклона. Наклон - 90°.