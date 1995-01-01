Головка для монопода Manfrotto 234RC
Код товара:00000057706
Артикул:234RC
Товар не найден
Характеристики
Безопасная нагрузка, кг3
Тип головкидля монопода
Пузырьковый уровеньЕсть
Быстросъемная площадка200PL-14
Максимальная нагрузка2.5 кг
Минимальная высота6 см
Материалалюминиевый сплав
Вес0.27 кг
Описание
Алюминиевая штативная головка для монопода Manfrotto 234RC позволяет закрепить фотоаппарат непосредственно на ней, используя стандартное гнездо для штатива. Надежные винтовые регуляторы обеспечат устойчивое положение камеры при любых выбранных углах наклона. Наклон - 90°.