Головка для монопода Manfrotto 234RC
Код товара : 00000057706
Артикул : 234RC
6 990 ₽
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Материал
алюминиевый сплав
Минимальная высота
6 см
Физические характеристики
Вес
0.27 кг
Вес (брутто), г
0.294
Описание
Алюминиевая штативная головка для монопода Manfrotto 234RC позволяет закрепить фотоаппарат непосредственно на ней, используя стандартное гнездо для штатива. Надежные винтовые регуляторы обеспечат устойчивое положение камеры при любых выбранных углах наклона. Наклон - 90°.