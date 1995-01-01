Штативная головка Manfrotto 229 3D Super Pro, до 12 кг

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Код товара: 00000060833 Артикул: 229 Код товара: 00000060833 Артикул: 229 Безопасная нагрузка, кг 12 Тип головки 3D Головка 3D, диаметр основания 66 мм, гнездо под винт 3/8" Пузырьковый уровень есть, 3 шт. Быстросъемная площадка есть, тип 030-14 Максимальная нагрузка 12 кг Материал алюминиевый сплав Рабочая высота головки 16 см Вес 2 кг Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Безопасная нагрузка, кг 12 Тип головки 3D Характеристики Головка 3D, диаметр основания 66 мм, гнездо под винт 3/8" Пузырьковый уровень есть, 3 шт. Быстросъемная площадка есть, тип 030-14 Максимальная нагрузка 12 кг Материал алюминиевый сплав Рабочая высота головки 16 см Физические характеристики Вес 2 кг Описание Manfrotto 229 – прочная и выносливая штативная головка, изготовленная из алюминиевого сплава. При собственном весе 2 кг она выдерживает нагрузку 12 кг, что позволяет использовать ее с полнокадровыми, среднеформатными и крупноформатными камерами. Все оси оснащены пузырьковыми уровнями и градусными шкалами для максимально точной работы. Длинные рукоятки с широкими наконечниками позволяют вращать и наклонять камеру без значительных усилий. Характеристики Головка: 3D, диаметр основания 66 мм, гнездо под винт 3/8" Панорамное вращение: 360° Продольный наклон: -25° ~ +90° Поперечный наклон: -90° ~ +30°

3D, диаметр основания 66 мм, гнездо под винт 3/8" Пузырьковый уровень: есть, 3 шт.

есть, 3 шт. Быстросъемная площадка: есть, тип 030-14

есть, тип 030-14 Максимальная нагрузка: 12 кг

12 кг Материал: алюминиевый сплав

алюминиевый сплав Рабочая высота головки: 16 см

16 см Регулировка силы трения: нет

нет Вес: 2 кг

2 кг Сделано в Италии Видео Наш обзор

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