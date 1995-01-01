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Штативная головка Manfrotto 229 3D Super Pro, до 12 кг

  • 229 3D Super Pro, до 12 кг
  • 229 3D Super Pro, до 12 кг
  • 229 3D Super Pro, до 12 кг
  • 229 3D Super Pro, до 12 кг
  • 229 3D Super Pro, до 12 кг
Код товара:00000060833
Артикул:229

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Manfrotto 229 – прочная и выносливая штативная головка, изготовленная из алюминиевого сплава. При собственном весе 2 кг она выдерживает нагрузку 12 кг, что позволяет использовать ее с полнокадровыми, среднеформатными и крупноформатными камерами. Все оси оснащены пузырьковыми уровнями и градусными шкалами для максимально точной работы. Длинные рукоятки с широкими наконечниками позволяют вращать и наклонять камеру без значительных усилий.

Характеристики

  • Головка: 3D, диаметр основания 66 мм, гнездо под винт 3/8"
    • Панорамное вращение: 360°
    • Продольный наклон: -25° ~ +90°
    • Поперечный наклон: -90° ~ +30°
  • Пузырьковый уровень: есть, 3 шт.
  • Быстросъемная площадка: есть, тип 030-14
  • Максимальная нагрузка: 12 кг
  • Материал: алюминиевый сплав
  • Рабочая высота головки: 16 см
  • Регулировка силы трения: нет
  • Вес: 2 кг
  • Сделано в Италии