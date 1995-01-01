Штативная головка Manfrotto 229 3D Super Pro, до 12 кг
Код товара:00000060833
Артикул:229
Товар не найден
Характеристики
Безопасная нагрузка, кг12
Тип головки3D
Головка3D, диаметр основания 66 мм, гнездо под винт 3/8"
Пузырьковый уровеньесть, 3 шт.
Быстросъемная площадкаесть, тип 030-14
Максимальная нагрузка12 кг
Материалалюминиевый сплав
Рабочая высота головки16 см
Вес2 кг
Описание
Manfrotto 229 – прочная и выносливая штативная головка, изготовленная из алюминиевого сплава. При собственном весе 2 кг она выдерживает нагрузку 12 кг, что позволяет использовать ее с полнокадровыми, среднеформатными и крупноформатными камерами. Все оси оснащены пузырьковыми уровнями и градусными шкалами для максимально точной работы. Длинные рукоятки с широкими наконечниками позволяют вращать и наклонять камеру без значительных усилий.
Характеристики
- Головка: 3D, диаметр основания 66 мм, гнездо под винт 3/8"
- Панорамное вращение: 360°
- Продольный наклон: -25° ~ +90°
- Поперечный наклон: -90° ~ +30°
- Пузырьковый уровень: есть, 3 шт.
- Быстросъемная площадка: есть, тип 030-14
- Максимальная нагрузка: 12 кг
- Материал: алюминиевый сплав
- Рабочая высота головки: 16 см
- Регулировка силы трения: нет
- Вес: 2 кг
- Сделано в Италии