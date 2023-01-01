Стойка Manfrotto 1052BAC, 237 см, с пневмоамортизатором

0 0 отзывов Код товара : 00000054690 Артикул : 1052BAC



Все характеристики Стойка универсальная, создана с использованием новой технологи материалов Adapto и снабжена системой амортизации на основе «воздушной подушки». Новая система QSS позволяет легко соединить между собой несколько стоек, что обеспечивает компактность и удобство транспортировки. Минимальная высота – 101 см Максимальная высота – 237 см Максимальная нагрузка (по вертикали) – 5 кг Диаметр секций – 25, 22, 19 мм Длина в сложенном состоянии – 86 см Диаметр опорной поверхности – 109 см Количество секций – 3 Диаметр ножек – 19 мм Материал – алюминиевый сплав Масса – 1,2 кг Задать вопрос 18 490 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Характеристики Характеристики Вес (брутто), г 1.200

Описание Стойка универсальная, создана с использованием новой технологи материалов Adapto и снабжена системой амортизации на основе «воздушной подушки».

Новая система QSS позволяет легко соединить между собой несколько стоек, что обеспечивает компактность и удобство транспортировки.

Минимальная высота – 101 см

Максимальная высота – 237 см

Максимальная нагрузка (по вертикали) – 5 кг

Диаметр секций – 25, 22, 19 мм

Длина в сложенном состоянии – 86 см

Диаметр опорной поверхности – 109 см

Количество секций – 3

Диаметр ножек – 19 мм

Материал – алюминиевый сплав

Масса – 1,2 кг

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