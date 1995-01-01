Стойка Manfrotto 1052BAC, 237 см, с пневмоамортизатором
Код товара:00000054690
Артикул:1052BAC
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг1.200
Описание
Стойка универсальная, создана с использованием новой технологи материалов Adapto и снабжена системой амортизации на основе «воздушной подушки».
Новая система QSS позволяет легко соединить между собой несколько стоек, что обеспечивает компактность и удобство транспортировки.
Минимальная высота – 101 см
Максимальная высота – 237 см
Максимальная нагрузка (по вертикали) – 5 кг
Диаметр секций – 25, 22, 19 мм
Длина в сложенном состоянии – 86 см
Диаметр опорной поверхности – 109 см
Количество секций – 3
Диаметр ножек – 19 мм
Материал – алюминиевый сплав
Масса – 1,2 кг