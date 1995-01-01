Главная страница Осветительное оборудование Стойки Стойка Manfrotto 1052BAC, 237 см, с пневмоамортизатором

Стойка Manfrotto 1052BAC, 237 см, с пневмоамортизатором



Код товара: 00000054690 Артикул: 1052BAC Код товара: 00000054690 Артикул: 1052BAC Вес (брутто), кг 1.200 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 1.200 Описание Стойка универсальная, создана с использованием новой технологи материалов Adapto и снабжена системой амортизации на основе «воздушной подушки».

Новая система QSS позволяет легко соединить между собой несколько стоек, что обеспечивает компактность и удобство транспортировки.

Минимальная высота – 101 см

Максимальная высота – 237 см

Максимальная нагрузка (по вертикали) – 5 кг

Диаметр секций – 25, 22, 19 мм

Длина в сложенном состоянии – 86 см

Диаметр опорной поверхности – 109 см

Количество секций – 3

Диаметр ножек – 19 мм

Материал – алюминиевый сплав

Масса – 1,2 кг Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.