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Стойка Manfrotto Mini Compact 1051BAC, 211 см, 4 кг, пневмоамортизация

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Код товара: УТ-00023125 Артикул: 1051BAC Код товара: УТ-00023125 Артикул: 1051BAC Вес (брутто), кг 1.000 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 1.000 Инструкции и документы Инструкция по эксплуатации Описание Компактная, легкая и надежная стойка с максимальной нагрузкой до 4 кг

Несколько стоек стыкуются между собой для транспортировки

Воздушная амортизация защищает пальцы и оборудование

Двусторонний спигот-адаптер с резьбой 3/8'' и 1/4-20''

Отличный вариант для выездной съемки Характеристики: Минимальная высота: 75 см

Максимальная высота: 211 см

Нагрузка при максимальном удлинении: 4 кг

Длина в сложенном виде: 75 см

Диаметр колонны: 25, 22, 19, 16 мм

Размах ног, диаметр: 70 см

Материалы: алюминий, полимер Adapto Видео Наш обзор

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