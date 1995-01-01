Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Стойка Manfrotto Mini Compact 1051BAC, 211 см, 4 кг, пневмоамортизация

  • Mini Compact 1051BAC, 211 см, 4 кг, пневмоамортизация
  • Mini Compact 1051BAC, 211 см, 4 кг, пневмоамортизация
  • Mini Compact 1051BAC, 211 см, 4 кг, пневмоамортизация
  • Mini Compact 1051BAC, 211 см, 4 кг, пневмоамортизация
  • Mini Compact 1051BAC, 211 см, 4 кг, пневмоамортизация
  • Mini Compact 1051BAC, 211 см, 4 кг, пневмоамортизация
  • Mini Compact 1051BAC, 211 см, 4 кг, пневмоамортизация
  • Mini Compact 1051BAC, 211 см, 4 кг, пневмоамортизация
  • Mini Compact 1051BAC, 211 см, 4 кг, пневмоамортизация
  • Mini Compact 1051BAC, 211 см, 4 кг, пневмоамортизация
  • Mini Compact 1051BAC, 211 см, 4 кг, пневмоамортизация
Код товара:УТ-00023125
Артикул:1051BAC

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

  • Компактная, легкая и надежная стойка с максимальной нагрузкой до 4 кг
  • Несколько стоек стыкуются между собой для транспортировки
  • Воздушная амортизация защищает пальцы и оборудование
  • Двусторонний спигот-адаптер с резьбой 3/8'' и 1/4-20''
  • Отличный вариант для выездной съемки

Характеристики:

  • Минимальная высота: 75 см
  • Максимальная высота: 211 см
  • Нагрузка при максимальном удлинении: 4 кг
  • Длина в сложенном виде: 75 см
  • Диаметр колонны: 25, 22, 19, 16 мм
  • Размах ног, диаметр: 70 см
  • Материалы: алюминий, полимер Adapto