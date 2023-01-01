Стойка Manfrotto Mini Compact 1051BAC, 211 см, 4 кг, пневмоамортизация
Код товара : УТ-00023125
Артикул : 1051BAC
16 390 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.000
Описание
- Компактная, легкая и надежная стойка с максимальной нагрузкой до 4 кг
- Несколько стоек стыкуются между собой для транспортировки
- Воздушная амортизация защищает пальцы и оборудование
- Двусторонний спигот-адаптер с резьбой 3/8'' и 1/4-20''
- Отличный вариант для выездной съемки
Характеристики:
- Минимальная высота: 75 см
- Максимальная высота: 211 см
- Нагрузка при максимальном удлинении: 4 кг
- Длина в сложенном виде: 75 см
- Диаметр колонны: 25, 22, 19, 16 мм
- Размах ног, диаметр: 70 см
- Материалы: алюминий, полимер Adapto