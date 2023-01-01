Компактная, легкая и надежная стойка с максимальной нагрузкой до 4 кг Несколько стоек стыкуются между собой для транспортировки Воздушная амортизация защищает пальцы и оборудование Двусторонний спигот-адаптер с резьбой 3/8'' и 1/4-20'' Отличный вариант для выездной съемки