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Стойка Manfrotto 1005BAC, 273 см, с пневмоамортизацией

  • 1005BAC, 273 см, с пневмоамортизацией
  • 1005BAC, 273 см, с пневмоамортизацией
  • 1005BAC, 273 см, с пневмоамортизацией
  • 1005BAC, 273 см, с пневмоамортизацией
  • 1005BAC, 273 см, с пневмоамортизацией
  • 1005BAC, 273 см, с пневмоамортизацией
  • 1005BAC, 273 см, с пневмоамортизацией
  • 1005BAC, 273 см, с пневмоамортизацией
  • 1005BAC, 273 см, с пневмоамортизацией
Код товара:00000054203
Артикул:1005BAC

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Manfrotto 1005BAC - это надежная, но в то же время удивительно легкая профессиональная стойка для сета. Выполнена из алюминия. Для безопасного использования стойка оснащена пневмоамортизацией.

Технические характеристики:

  • Максимальная нагрузка: 10 кг
  • Максимальная высота: 273 см
  • Минимальная высота: 118 см
  • Вес стойки: 2.5 кг
  • Длина в сложенном положении: 100 см
  • Площадь для установки (размах ножек): 106 см (диаметр)
  • Крепления: 1/4", 3/8", 5/8" (16 мм)