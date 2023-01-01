Стойка Manfrotto 1005BAC, 273 см, с пневмоамортизацией
Код товара : 00000054203
Артикул : 1005BAC
24 090 ₽
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
2.500
Описание
Manfrotto 1005BAC - это надежная, но в то же время, удивительно легкая, профессиональная стойка для сета. Выполнена из алюминия. Установлен пневмоамортизатор. Выдерживает максимальную нагрузку до 10 кг. Масса стойки составляет 2.5 кг.
Технические характеристики:
- Максимальная нагрузка: 10 кг
- Максимальная высота: 273 см
- Минимальная высота: 118 см
- Вес стойки: 2.5 кг
- Длина в сложенном положении: 100 см
- Площадь для установки (размах ножек): 106 см (диаметр)
- Крепления: 1/4", 3/8", 5/8" (16 мм)