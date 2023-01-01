Manfrotto 1005BAC - это надежная, но в то же время, удивительно легкая, профессиональная стойка для сета. Выполнена из алюминия. Установлен пневмоамортизатор. Выдерживает максимальную нагрузку до 10 кг. Масса стойки составляет 2 кг.