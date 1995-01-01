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Стойка Manfrotto 1005BAC, 273 см, с пневмоамортизацией

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Код товара: 00000054203 Артикул: 1005BAC Код товара: 00000054203 Артикул: 1005BAC Вес (брутто), кг 2.500 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 2.500 Описание Manfrotto 1005BAC - это надежная, но в то же время удивительно легкая профессиональная стойка для сета. Выполнена из алюминия. Для безопасного использования стойка оснащена пневмоамортизацией. Технические характеристики: Максимальная нагрузка: 10 кг

Максимальная высота: 273 см

Минимальная высота: 118 см

Вес стойки: 2.5 кг

Длина в сложенном положении: 100 см

Площадь для установки (размах ножек): 106 см (диаметр)

Крепления: 1/4", 3/8", 5/8" (16 мм) Видео Наш обзор

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