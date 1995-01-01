Стойка Manfrotto 1005BAC, 273 см, с пневмоамортизацией
Код товара:00000054203
Артикул:1005BAC
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг2.500
Описание
Manfrotto 1005BAC - это надежная, но в то же время удивительно легкая профессиональная стойка для сета. Выполнена из алюминия. Для безопасного использования стойка оснащена пневмоамортизацией.
Технические характеристики:
- Максимальная нагрузка: 10 кг
- Максимальная высота: 273 см
- Минимальная высота: 118 см
- Вес стойки: 2.5 кг
- Длина в сложенном положении: 100 см
- Площадь для установки (размах ножек): 106 см (диаметр)
- Крепления: 1/4", 3/8", 5/8" (16 мм)