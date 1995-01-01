Стойка Manfrotto 1004BAC, 366 см, с пневмоамортизатором
Код товара:00000054689
Артикул:1004BAC
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг2.150
Описание
Универсальная студийная стойка для светового оборудования, снабжена системой воздушной амортизации. Новая система QSS позволяет легко соединить между собой несколько стоек, что обеспечивает компактность и удобство транспортировки.
- Минимальная высота – 124 см
- Максимальная высота – 366 см
- Максимальная нагрузка (по вертикали) – 9 кг
- Диаметр секций – 35, 30, 25 мм
- Длина в сложенном состоянии – 107 см
- Диаметр опорной поверхности – 106 см
- Количество секций – 4
- Диаметр ножек – 22 мм
- Материал – алюминиевый сплав
- Масса – 2,15 кг