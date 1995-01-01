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Стойка Manfrotto 1004BAC, 366 см, с пневмоамортизатором

  • 1004BAC, 366 см, с пневмоамортизатором
  • 1004BAC, 366 см, с пневмоамортизатором
  • 1004BAC, 366 см, с пневмоамортизатором
  • 1004BAC, 366 см, с пневмоамортизатором
  • 1004BAC, 366 см, с пневмоамортизатором
Код товара:00000054689
Артикул:1004BAC

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Универсальная студийная стойка для светового оборудования, снабжена системой воздушной амортизации. Новая система QSS позволяет легко соединить между собой несколько стоек, что обеспечивает компактность и удобство транспортировки.

  • Минимальная высота – 124 см
  • Максимальная высота – 366 см
  • Максимальная нагрузка (по вертикали) – 9 кг
  • Диаметр секций – 35, 30, 25 мм
  • Длина в сложенном состоянии – 107 см
  • Диаметр опорной поверхности – 106 см
  • Количество секций – 4
  • Диаметр ножек – 22 мм
  • Материал – алюминиевый сплав
  • Масса – 2,15 кг