Стойка Manfrotto 1004BAC, 366 см, с пневмоамортизатором
Код товара : 00000054689
Артикул : 1004BAC
24 890 ₽
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
2.150
Описание
Универсальная студийная стойка для светового оборудования, снабжена системой воздушной амортизации. Новая система QSS позволяет легко соединить между собой несколько стоек, что обеспечивает компактность и удобство транспортировки.
- Минимальная высота – 124 см
- Максимальная высота – 366 см
- Максимальная нагрузка (по вертикали) – 9 кг
- Диаметр секций – 35, 30, 25 мм
- Длина в сложенном состоянии – 107 см
- Диаметр опорной поверхности – 106 см
- Количество секций – 4
- Диаметр ножек – 22 мм
- Материал – алюминиевый сплав
- Масса – 2,15 кг