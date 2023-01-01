Универсальная студийная стойка для светового оборудования, снабжена системой воздушной амортизации. Новая система QSS позволяет легко соединить между собой несколько стоек, что обеспечивает компактность и удобство транспортировки. Минимальная высота – 124 см, максимальная высота – 366 см.