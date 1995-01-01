Главная страница Осветительное оборудование Стойки Стойка Manfrotto 1004BAC, 366 см, с пневмоамортизатором

Стойка Manfrotto 1004BAC, 366 см, с пневмоамортизатором

<







>



Код товара: 00000054689 Артикул: 1004BAC Код товара: 00000054689 Артикул: 1004BAC Вес (брутто), кг 2.150 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 2.150 Описание Универсальная студийная стойка для светового оборудования, снабжена системой воздушной амортизации. Новая система QSS позволяет легко соединить между собой несколько стоек, что обеспечивает компактность и удобство транспортировки. Минимальная высота – 124 см

Максимальная высота – 366 см

Максимальная нагрузка (по вертикали) – 9 кг

Диаметр секций – 35, 30, 25 мм

Длина в сложенном состоянии – 107 см

Диаметр опорной поверхности – 106 см

Количество секций – 4

Диаметр ножек – 22 мм

Материал – алюминиевый сплав

Масса – 2,15 кг Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.