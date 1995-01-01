Широкий кадр:

Кадр Instax Wide вмещает в два раза больше при одинаковой цене кассет.

Режимы съемки:

Выбирайте между автоматическим режимом (для обычной съемки), режимом длительной ручной выдержки (bulb, для съемки вечером и ночью), а также режимом фиксированной выдержки 1/30 с. для работы в студии. В автоматическом режиме возможно сделать фото темнее или светлее: экспокоррекция +/- 1 ступень.

Разъем PC Sync:

Используйте PC Sync для синхронизации с мощными внешними вспышками или целыми комплектами студийного оборудования.

Полный контроль над встроенной вспышкой:

Вы можете принудительно выключить вспышку, чтобы получить равномерно освещенный кадр. Используйте цветные желатиновые светофильтры для вспышки, чтобы получить разноцветные кадры.

Режим мультиэкспозиции:

Сделайте 2, 3 и более снимков на одном кадре для творческого совмещения изображения.

Дистанционная съемка и селфи:

Используйте небольшое зеркальце на передней панели для правильного кадрирования при съемке селфи с руки или пульт дистанционного спуска для группового автопортрета.

Аксессуары для объектива:

LOMO'Instant Wide использует несменный объектив, который можно дополнить широкоугольным адаптером (21 мм в 35-мм эквиваленте), макроадаптером (дистанция съемки от 0.1 м) или аксессуаром Splitzer (для мультиэкспозиций). Кстати, эти аксессуары уже включены в комлект Combo.

Характеристики

Объектив: 90 мм f/8 (35 мм в 35-мм эквиваленте)

90 мм f/8 (35 мм в 35-мм эквиваленте) Диаметр светофильтра: 49 мм

49 мм Управление эскпозицией

Выдержка: 1/125 - 8 с., длительная от руки, X-синхронизация 1/30 с.

1/125 - 8 с., длительная от руки, X-синхронизация 1/30 с. Замер экспозиции: программный (авто)

программный (авто) Ручная экспозиция: есть: выдержка 1/30 с., f/8 или f/22

есть: выдержка 1/30 с., f/8 или f/22 Экспокоррекция: +/- 1 ЕV

+/- 1 ЕV Ручная фокусировка: шкальная, 0.6 м, 1-2 м, бесконечность

шкальная, 0.6 м, 1-2 м, бесконечность Встроенная вспышка: есть, в.ч. 13 м

есть, в.ч. 13 м Внешняя вспышка: PC-разъем для синхронизации со внешними вспышками

PC-разъем для синхронизации со внешними вспышками Видоискатель: есть

есть Диоптрийная коррекция: нет

нет Питание: 4 элемента типоразмера АА (камера), 1х CR2025 (пульт ДУ)

Комплектация: