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Фотоаппарат моментальной печати Lomography LOMO'Instant Wide Combo El Nil Edition

  • LOMO'Instant Wide Combo El Nil Edition
  • LOMO'Instant Wide Combo El Nil Edition
  • LOMO'Instant Wide Combo El Nil Edition
  • LOMO'Instant Wide Combo El Nil Edition
  • LOMO'Instant Wide Combo El Nil Edition
  • LOMO'Instant Wide Combo El Nil Edition
  • LOMO'Instant Wide Combo El Nil Edition
  • LOMO'Instant Wide Combo El Nil Edition
  • LOMO'Instant Wide Combo El Nil Edition
  • LOMO'Instant Wide Combo El Nil Edition
  • LOMO'Instant Wide Combo El Nil Edition
  • LOMO'Instant Wide Combo El Nil Edition
  • LOMO'Instant Wide Combo El Nil Edition
  • LOMO'Instant Wide Combo El Nil Edition
  • LOMO'Instant Wide Combo El Nil Edition
  • LOMO'Instant Wide Combo El Nil Edition
  • LOMO'Instant Wide Combo El Nil Edition
  • LOMO'Instant Wide Combo El Nil Edition
  • LOMO'Instant Wide Combo El Nil Edition
  • LOMO'Instant Wide Combo El Nil Edition
  • LOMO'Instant Wide Combo El Nil Edition
Код товара:УТ-00079566
Артикул:LI900ELNIL
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Широкий кадр:
Кадр Instax Wide вмещает в два раза больше при одинаковой цене кассет.

Режимы съемки:
Выбирайте между автоматическим режимом (для обычной съемки), режимом длительной ручной выдержки (bulb, для съемки вечером и ночью), а также режимом фиксированной выдержки 1/30 с. для работы в студии. В автоматическом режиме возможно сделать фото темнее или светлее: экспокоррекция +/- 1 ступень.

Разъем PC Sync:
Используйте PC Sync для синхронизации с мощными внешними вспышками или целыми комплектами студийного оборудования.

Полный контроль над встроенной вспышкой:
Вы можете принудительно выключить вспышку, чтобы получить равномерно освещенный кадр. Используйте цветные желатиновые светофильтры для вспышки, чтобы получить разноцветные кадры.

Режим мультиэкспозиции:
Сделайте 2, 3 и более снимков на одном кадре для творческого совмещения изображения.

Дистанционная съемка и селфи:
Используйте небольшое зеркальце на передней панели для правильного кадрирования при съемке селфи с руки или пульт дистанционного спуска для группового автопортрета.

Аксессуары для объектива:
LOMO'Instant Wide использует несменный объектив, который можно дополнить широкоугольным адаптером (21 мм в 35-мм эквиваленте), макроадаптером (дистанция съемки от 0.1 м) или аксессуаром Splitzer (для мультиэкспозиций). Кстати, эти аксессуары уже включены в комплект Combo.

Характеристики

  • Объектив: 90 мм f/8 (35 мм в 35-мм эквиваленте)
  • Диаметр светофильтра: 49 мм
  • Управление эскпозицией
  • Выдержка: 1/125 - 8 с., длительная от руки, X-синхронизация 1/30 с.
  • Замер экспозиции: программный (авто)
  • Ручная экспозиция: есть: выдержка 1/30 с., f/8 или f/22
  • Экспокоррекция: +/- 1 ЕV
  • Ручная фокусировка: шкальная, 0.6 м, 1-2 м, бесконечность
  • Встроенная вспышка: есть, в.ч. 13 м
  • Внешняя вспышка: PC-разъем для синхронизации со внешними вспышками
  • Видоискатель: есть
  • Диоптрийная коррекция: нет
  • Питание: 4 элемента типоразмера АА (камера), 1х CR2025 (пульт ДУ)
Комплектация:
  • Камера Lomo’Instant Wide el Nil Edition
  • Широкоугольная насадка на объектив + съемный видоискатель для нее
  • Макронасадка
  • Насадка Splitzer для съемки с мультиэкспозицией
  • Крышка объектива со встроенной кнопкой дистанционного спуска
  • Набор цветных светофильтров для вспышки
  • Инструкция и буклет с примерами фотографий