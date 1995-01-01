Фотоаппарат моментальной печати Lomography LOMO'Instant Wide Combo El Nil Edition
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Характеристики
Описание
Широкий кадр:
Кадр Instax Wide вмещает в два раза больше при одинаковой цене кассет.
Режимы съемки:
Выбирайте между автоматическим режимом (для обычной съемки), режимом длительной ручной выдержки (bulb, для съемки вечером и ночью), а также режимом фиксированной выдержки 1/30 с. для работы в студии. В автоматическом режиме возможно сделать фото темнее или светлее: экспокоррекция +/- 1 ступень.
Разъем PC Sync:
Используйте PC Sync для синхронизации с мощными внешними вспышками или целыми комплектами студийного оборудования.
Полный контроль над встроенной вспышкой:
Вы можете принудительно выключить вспышку, чтобы получить равномерно освещенный кадр. Используйте цветные желатиновые светофильтры для вспышки, чтобы получить разноцветные кадры.
Режим мультиэкспозиции:
Сделайте 2, 3 и более снимков на одном кадре для творческого совмещения изображения.
Дистанционная съемка и селфи:
Используйте небольшое зеркальце на передней панели для правильного кадрирования при съемке селфи с руки или пульт дистанционного спуска для группового автопортрета.
Аксессуары для объектива:
LOMO'Instant Wide использует несменный объектив, который можно дополнить широкоугольным адаптером (21 мм в 35-мм эквиваленте), макроадаптером (дистанция съемки от 0.1 м) или аксессуаром Splitzer (для мультиэкспозиций). Кстати, эти аксессуары уже включены в комплект Combo.
Характеристики
- Объектив: 90 мм f/8 (35 мм в 35-мм эквиваленте)
- Диаметр светофильтра: 49 мм
- Управление эскпозицией
- Выдержка: 1/125 - 8 с., длительная от руки, X-синхронизация 1/30 с.
- Замер экспозиции: программный (авто)
- Ручная экспозиция: есть: выдержка 1/30 с., f/8 или f/22
- Экспокоррекция: +/- 1 ЕV
- Ручная фокусировка: шкальная, 0.6 м, 1-2 м, бесконечность
- Встроенная вспышка: есть, в.ч. 13 м
- Внешняя вспышка: PC-разъем для синхронизации со внешними вспышками
- Видоискатель: есть
- Диоптрийная коррекция: нет
- Питание: 4 элемента типоразмера АА (камера), 1х CR2025 (пульт ДУ)
- Камера Lomo’Instant Wide el Nil Edition
- Широкоугольная насадка на объектив + съемный видоискатель для нее
- Макронасадка
- Насадка Splitzer для съемки с мультиэкспозицией
- Крышка объектива со встроенной кнопкой дистанционного спуска
- Набор цветных светофильтров для вспышки
- Инструкция и буклет с примерами фотографий