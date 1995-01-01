Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Фотокамера Lomography LOMO'Instant Automat Sundae Kids + объективы

  • LOMO'Instant Automat Sundae Kids + объективы
  • LOMO'Instant Automat Sundae Kids + объективы
  • LOMO'Instant Automat Sundae Kids + объективы
  • LOMO'Instant Automat Sundae Kids + объективы
  • LOMO'Instant Automat Sundae Kids + объективы
  • LOMO'Instant Automat Sundae Kids + объективы
  • LOMO'Instant Automat Sundae Kids + объективы
Код товара:УТ-00068495
Артикул:li850sun
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Эксклюзивный дизайн этой камеры был разработан парой художников и иллюстраторов из Таиланда, работающих под именем Sundae Kids.

LOMO'Instant Automat прост в управлении так же, как легендарный ЛК-А. Это расширенный комплект с несколькими дополнительными оптическими насадками для творчества: фишай конвертер создает сильную дисторсию, как у дверного глазка; широкоугольный конвертер расширяет поле зрения стандартного объектива; макролинза позволяет фокусироваться вплотную, всего с 10 см; насадка Splitzer расширяет возможности при съемке с мультиэкспозицией. Камера работает с кассетами Fujifilm Instax Mini.

Благодаря датчику экспозиции, фотоаппарат сам подбирает правильную выдержку в пределах от 1/250 до 8 с., также есть компенсация экспозиции +/- 1 EV, режим ручной длительной выдержки и режим съемки с мультиэкспозицией - все для творческих натур. Светосила объектива f/8 - гораздо выше, чем у камер Fujifilm Instax Mini (f/12.7). Крышка объектива служит также в качестве инфракрасного пульта ДУ, очень удобно для съемки групповых автопортретов. Встроенная вспышка срабатывает автоматически или принудительно выключается, а желатиновые фильтры для нее помогут раскрасить сцену в необычные цвета. Камера работает с кассетами Fujifilm Instax Mini.

Особенности:

  • 2 режима работы: Авто или Ручная выдержка (до 30 с.)
  • Принудительное выключение вспышки
  • Резьба для светофильтров 43 мм
  • Полностью автоматическая выдержка от 1/250 до 8 с. (в режиме Авто)
  • Простой режим зональной фокусировки, как на старом ЛК-А: близкая дистанция, средняя, бесконечность
  • Мультиэкспозиция позволяет сделать на 1 карточку несколько кадров с наложением
  • Дистанционный спуск затвора по ИК: пульт встроен в крышечку объектива
  • Цветные фильтры для вспышки: раскрасьте сцену по-новому
  • Компенсация экспозиции +/- 1 EV: для тех случаев, когда автоматический замер может ошибаться
  • Штативное гнездо: надежная фиксация на штатив, монопод и любой другой держатель
  • Совместимые аксессуары: широкоугольный конвертер, макролинза, фишай конвертер, насадка Splitzer