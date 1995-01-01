Экстрактор фотопленки Lomography 35mm Film Picker

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Код товара: УТ-00083057 Артикул: Z35PICKER Код товара: УТ-00083057 Артикул: Z35PICKER Фотолаборатория Экстрактор пленки Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фотолаборатория Фотолаборатория Экстрактор пленки Описание Экстрактор для быстрого и безопасного извлечения хвостика 35-мм фотопленки из катушки. Материал: пластик. Страна производства: Австрия. Видео Наш обзор

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