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Экстрактор фотопленки Lomography 35mm Film Picker

  • 35mm Film Picker
  • 35mm Film Picker
  • 35mm Film Picker
Код товара:УТ-00083057
Артикул:Z35PICKER

Товар не найден

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Описание

Экстрактор для быстрого и безопасного извлечения хвостика 35-мм фотопленки из катушки. Материал: пластик. Страна производства: Австрия.