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Бачок для проявки пленки Lomography Lomo Daylight Developing Tank 35 mm

  • Lomo Daylight Developing Tank 35 mm
  • Lomo Daylight Developing Tank 35 mm
  • Lomo Daylight Developing Tank 35 mm
  • Lomo Daylight Developing Tank 35 mm
  • Lomo Daylight Developing Tank 35 mm
  • Lomo Daylight Developing Tank 35 mm
  • Lomo Daylight Developing Tank 35 mm
  • Lomo Daylight Developing Tank 35 mm
  • Lomo Daylight Developing Tank 35 mm
  • Lomo Daylight Developing Tank 35 mm
  • Lomo Daylight Developing Tank 35 mm
  • Lomo Daylight Developing Tank 35 mm
  • Lomo Daylight Developing Tank 35 mm
  • Lomo Daylight Developing Tank 35 mm
  • Lomo Daylight Developing Tank 35 mm
  • Lomo Daylight Developing Tank 35 mm
  • Lomo Daylight Developing Tank 35 mm
Код товара:УТ-00082687
Артикул:z35dev

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Вечеринки всю ночь, проявку - днём! Компактный и удобный резервуар для проявки позволяет проявлять 35-миллиметровую плёнку в любое время — без необходимости тёмной комнаты.

В наборе есть всё, что нужно для начала работы. Он включает в себя устройство для извлечения плёнки, 35-миллиметровую катушку, рукоятку для загрузки и нож для резки плёнки — всё аккуратно упаковано, чтобы легко поместиться на вашей полке. Используйте выбранные вами химикаты и методы для проявления плёнки и экспериментируйте с творческими вариантами. Страна производитель: Австрия.

  • Наслаждайтесь быстрой и легкой обработкой 35-миллиметровой пленки без лишних хлопот
  • Разработка без стресса при дневном свете – не требуется фотолаборатория
  • Компактная система, включающая встроенный пленкорез и устройство для извлечения пленки
  • Беспроблемная работа с водонепроницаемой крышкой