Вечеринки всю ночь, проявку - днём! Компактный и удобный резервуар для проявки позволяет проявлять 35-миллиметровую плёнку в любое время — без необходимости тёмной комнаты.

В наборе есть всё, что нужно для начала работы. Он включает в себя устройство для извлечения плёнки, 35-миллиметровую катушку, рукоятку для загрузки и нож для резки плёнки — всё аккуратно упаковано, чтобы легко поместиться на вашей полке. Используйте выбранные вами химикаты и методы для проявления плёнки и экспериментируйте с творческими вариантами. Страна производитель: Австрия.