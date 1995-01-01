Бачок для проявки пленки Lomography Lomo Daylight Developing Tank 35 mm
Код товара:УТ-00082687
Артикул:z35dev
Товар не найден
Характеристики
ФотолабораторияБачок для проявки
Описание
Вечеринки всю ночь, проявку - днём! Компактный и удобный резервуар для проявки позволяет проявлять 35-миллиметровую плёнку в любое время — без необходимости тёмной комнаты.
В наборе есть всё, что нужно для начала работы. Он включает в себя устройство для извлечения плёнки, 35-миллиметровую катушку, рукоятку для загрузки и нож для резки плёнки — всё аккуратно упаковано, чтобы легко поместиться на вашей полке. Используйте выбранные вами химикаты и методы для проявления плёнки и экспериментируйте с творческими вариантами. Страна производитель: Австрия.
- Наслаждайтесь быстрой и легкой обработкой 35-миллиметровой пленки без лишних хлопот
- Разработка без стресса при дневном свете – не требуется фотолаборатория
- Компактная система, включающая встроенный пленкорез и устройство для извлечения пленки
- Беспроблемная работа с водонепроницаемой крышкой