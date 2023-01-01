Описание

Кольцевой осветитель имеет три уровня яркости. Переключение осуществляется кнопкой питания, которую нужно удерживать, чтобы перевести прибор в следующий режим. Используется для дополнительного или бокового освещения, когда требуется сделать selfie или более ярким изображение.

Пригодится при фото- и видеосъемках в клубах, на концертных площадках или вечерней прогулке.

Кольцевой осветитель можно закрепить в любом месте, он также может защитить телефон при падении. Корпус изготовлен из пластика anti-slip, устойчив к царапинам и загрязнению.

С помощью влажной салфетки осветитель можно очистить от пыли или грязи. Аккумулятор заряжается от USB с помощью кабеля. Кабель идет в комплекте.

Характеристики:

CRI: 95

Габариты: 8.5 x 8.5 x 2 см

Цветовая температура 5600К