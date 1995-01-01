Кольцевой осветитель Live Makeup Phone Clip, для телефона, 3 Вт, 5600k, оранжевый
Код товара:УТ-00054572
Артикул:bear orange
Код товара:УТ-00054572
Артикул:bear orange
Светодиодное селфи-кольцо устанавливается на смартфон и создает мягкую подсветку при съемке автопортрета. Кольцо крепится на смартфон с помощью зажима-прищепки, имеет диаметр 85 мм. Изготовлено из АВС-пластика. Используется для улучшения качества съемки при недостаточном освещении. Модель имеет 36 светодиодных диодов и питается от встроенного аккумулятора.
Кольцевой осветитель имеет три уровня яркости. Переключение осуществляется кнопкой питания, которую нужно удерживать, чтобы перевести прибор в следующий режим. Используется для дополнительного или бокового освещения, когда требуется сделать selfie или более ярким изображение.
Пригодится при фото- и видеосъемках в клубах, на концертных площадках или вечерней прогулке.
Кольцевой осветитель можно закрепить в любом месте, он также может защитить телефон при падении. Корпус изготовлен из пластика anti-slip, устойчив к царапинам и загрязнению.
С помощью влажной салфетки осветитель можно очистить от пыли или грязи. Аккумулятор заряжается от USB с помощью кабеля. Кабель идет в комплекте.
Характеристики:
CRI: 95
Габариты: 8.5 x 8.5 x 2 см
Цветовая температура 5600К
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