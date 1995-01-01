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Кольцевой осветитель Live Makeup Phone Clip, для телефона, 3 Вт, 5600k, оранжевый

  • Phone Clip, для телефона, 3 Вт, 5600k, оранжевый
  • Phone Clip, для телефона, 3 Вт, 5600k, оранжевый
  • Phone Clip, для телефона, 3 Вт, 5600k, оранжевый
Код товара:УТ-00054572
Артикул:bear orange

Товар не найден

Характеристики
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Описание
Видео

Описание

Кольцевой осветитель имеет три уровня яркости. Переключение осуществляется кнопкой питания, которую нужно удерживать, чтобы перевести прибор в следующий режим. Используется для дополнительного или бокового освещения, когда требуется сделать selfie или более ярким изображение.

Пригодится при фото- и видеосъемках в клубах, на концертных площадках или вечерней прогулке.
Кольцевой осветитель можно закрепить в любом месте, он также может защитить телефон при падении. Корпус изготовлен из пластика anti-slip, устойчив к царапинам и загрязнению.

С помощью влажной салфетки осветитель можно очистить от пыли или грязи. Аккумулятор заряжается от USB с помощью кабеля. Кабель идет в комплекте.

Характеристики:

CRI: 95

Габариты: 8.5 x 8.5 x 2 см

Цветовая температура 5600К