Кольцевой осветитель Live Makeup Phone Clip, для телефона, 3 Вт, 5600k, коричневый
Код товара : УТ-00054571
Артикул : bear brown
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия три месяца
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Характеристики
Прочие характеристики
Вес (брутто), г
1.000
Описание
Кольцевой осветитель имеет три уровня яркости. Переключение осуществляется кнопкой питания, которую нужно удерживать, чтобы перевести прибор в следующий режим. Используется для дополнительного или бокового освещения, когда требуется сделать selfie или более ярким изображение.
Пригодится при фото- и видеосъемках в клубах, на концертных площадках или вечерней прогулке.
Кольцевой осветитель можно закрепить в любом месте, он также может защитить телефон при падении. Корпус изготовлен из пластика anti-slip, устойчив к царапинам и загрязнению.
С помощью влажной салфетки осветитель можно очистить от пыли или грязи. Аккумулятор заряжается от USB с помощью кабеля. Кабель идет в комплекте.
Характеристики:
CRI: 95
Габариты: 8.5 x 8.5 x 2 см
Цветовая температура 5600К