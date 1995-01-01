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Световая панель Lightbox model Grande 15х24.5 см (ULB-150)

  • model Grande 15х24.5 см (ULB-150)
  • model Grande 15х24.5 см (ULB-150)
  • model Grande 15х24.5 см (ULB-150)
  • model Grande 15х24.5 см (ULB-150)
  • model Grande 15х24.5 см (ULB-150)
  • model Grande 15х24.5 см (ULB-150)
  • model Grande 15х24.5 см (ULB-150)
  • model Grande 15х24.5 см (ULB-150)
  • model Grande 15х24.5 см (ULB-150)
Код товара:УТ-00092562
Артикул:ULB 150

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Световая панель Lightbox Model Grande может использоваться для просмотра негативных и позитивных фотопленок, включая листовой формат и слайды в рамках, аналоговых рентгеновских снимков и тому подобных материалов. Также может применяться для копирования рисунков, графики. Белая глянцевая панель равномерно подсвечивается изнутри при включении прибора, свет холодный белый: 8000° К. Сверху на панели предусмотрен белый прозрачный зажим из пластика, фиксирующий материалы. Яркость фиксированная, не регулируется.

Панель может работать от 6 батареек типа С (LR14) или от сетевого адаптера 9В 0.6А со штекером DC5521. Батарейки и сетевой адаптер не входят в комплект. С тыльной стороны имеется откидная подставка и 2 проушины для подвешивания на вертикальную поверхность.

  • Размеры корпуса: 31 х 22.5 х 5.5 см
  • Размер панели: 24.5 х 15 см