Световая панель Lightbox Model Grande может использоваться для просмотра негативных и позитивных фотопленок, включая листовой формат и слайды в рамках, аналоговых рентгеновских снимков и тому подобных материалов. Также может применяться для копирования рисунков, графики. Белая глянцевая панель равномерно подсвечивается изнутри при включении прибора, свет холодный белый: 8000° К. Сверху на панели предусмотрен белый прозрачный зажим из пластика, фиксирующий материалы. Яркость фиксированная, не регулируется.

Панель может работать от 6 батареек типа С (LR14) или от сетевого адаптера 9В 0.6А со штекером DC5521. Батарейки и сетевой адаптер не входят в комплект. С тыльной стороны имеется откидная подставка и 2 проушины для подвешивания на вертикальную поверхность.