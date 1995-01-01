Световая панель Lightbox Model Petite может использоваться для просмотра негативных и позитивных фотопленок, включая листовой формат и слайды в рамках, аналоговых рентгеновских снимков и тому подобных материалов. Также может применяться для копирования рисунков, графики. Белая глянцевая панель равномерно подсвечивается изнутри при включении прибора, свет холодный белый: 8000° К. Яркость фиксированная, не регулируется.

Панель может работать от 4 батареек типоразмера АА (LR06) или от сетевого адаптера 6В 0.5А со штекером DC5521 (адаптер продается отдельно), вход для адаптера расположен сбоку. С тыльной стороны имеется откидная подставка.