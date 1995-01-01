Книга Leica Ninety Nine Years была выпущена в 2012 году к 99-летнему юбилею первого прототипа 35-мм камеры Leica, созданного Оскаром Барнаком (в массовое производство камера пошла лишь спустя 10 лет). Книга не является ни официальной историей компании Leica Camera, ни фотоальбомом, ни каталогом. В ней практически нет технических характеристик или инструкций. Это скорее эмоциональный взгляд на прошедшие годы. Эта книга — дань уважения камерам Leica, а также легендарным фотографиям, снятым с их помощью.