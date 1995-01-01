Книга Leica Ninety Nine Years (EN)
Код товара:УТ-00064128
Артикул:96324
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Описание
Книга Leica Ninety Nine Years была выпущена в 2012 году к 99-летнему юбилею первого прототипа 35-мм камеры Leica, созданного Оскаром Барнаком (в массовое производство камера пошла лишь спустя 10 лет). Книга не является ни официальной историей компании Leica Camera, ни фотоальбомом, ни каталогом. В ней практически нет технических характеристик или инструкций. Это скорее эмоциональный взгляд на прошедшие годы. Эта книга — дань уважения камерам Leica, а также легендарным фотографиям, снятым с их помощью.
- Издательство: 99pages
- Формат: 32.5 х 25 х 4 см
- 300 страниц
- Переплет: твердый
- Язык: английский