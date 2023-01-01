Экран Leica стандартный фокусировочный, для модели S
Код товара : УТ-00063931
Артикул : 16000
27 950 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Камера Leica S оснащена ярким зеркальным видоискателем, который можно адаптировать с помощью сменных фокусировочных экранов в соответствии с вашими личными потребностями и предпочтениями. Стандартный фокусировочный экран входит в комплект поставки.