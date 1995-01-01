Экран Leica стандартный фокусировочный, для модели S



Код товара: УТ-00063931 Артикул: 16000 Код товара: УТ-00063931 Артикул: 16000 Область применения Визирование Тип аксессуара Другое Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Визирование Тип аксессуара Другое Описание Камера Leica S оснащена ярким зеркальным видоискателем, который можно адаптировать с помощью сменных фокусировочных экранов в соответствии с вашими личными потребностями и предпочтениями. Стандартный фокусировочный экран входит в комплект поставки. Видео Наш обзор

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