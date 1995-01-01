Почтовые открытки Leica Sofort Postcard Set, 3 шт.



Код товара: УТ-00039063 Артикул: 19515 Код товара: УТ-00039063 Артикул: 19515 Тип товара (аксессуара) Открытка Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Тип товара Тип товара (аксессуара) Открытка Описание Почтовые открытки LEICA Sofort Postcard позволяют разместить снимок с моментальной камеры рядом с подписью, чтобы поделиться уникальным изображением со стилем. В наборе 3 открытки размером приблизительно 12 х 17 см. Видео Наш обзор

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