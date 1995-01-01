Почтовые открытки LEICA Sofort Postcard позволяют разместить снимок с моментальной камеры рядом с подписью, чтобы поделиться уникальным изображением со стилем. В наборе 3 открытки размером приблизительно 12 х 17 см.
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