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Почтовые открытки Leica Sofort Postcard Set, 3 шт.

Код товара:УТ-00039063
Артикул:19515

Товар не найден

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Описание
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Описание

Почтовые открытки LEICA Sofort Postcard позволяют разместить снимок с моментальной камеры рядом с подписью, чтобы поделиться уникальным изображением со стилем. В наборе 3 открытки размером приблизительно 12 х 17 см.