Почтовые открытки Leica Sofort Postcard Set, 3 шт.
Код товара : УТ-00039063
Артикул : 19515
1 275 ₽
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Описание
Почтовые открытки LEICA Sofort Postcard позволяют разместить снимок с моментальной камеры рядом с подписью, чтобы поделиться уникальным изображением со стилем. В наборе 3 открытки размером приблизительно 12 х 17 см.