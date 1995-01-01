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Набор рамок Leica для фотографий SOFORT, сосна

Код товара:УТ-00076033
Артикул:19666

Товар не найден

Характеристики
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Описание

Набор включает 3 деревянные рамки (натуральное дерево, сосна) с картонным паспарту для 5 фотографий формата SOFORT / Instax Mini. На паспарту имеется небольшой, малозаметный логотип Leica. Стекло у этой модели отсутствует, есть настенное крепление и ножки для размещения на столе или полке.