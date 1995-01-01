Набор магнитных рамок Leica для фотографий SOFORT, натуральный бамбук

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Код товара: УТ-00076035 Артикул: 19668 Код товара: УТ-00076035 Артикул: 19668 Тип товара (аксессуара) Рамка Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Тип товара Тип товара (аксессуара) Рамка Описание Набор включает 3 оригинальные рамки из натурального бамбука для фотографий формата SOFORT / Instax Mini. С помощью встроенных магнитов рамки можно закрепить на холодильнике, металлическом шкафчике и других стальных поверхностях. Фотографии вставляются внутрь через прорезь на боковой панели. На лицевой стороне имеется небольшой логотип Leica. Видео Наш обзор

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