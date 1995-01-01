Набор включает 3 оригинальные рамки из натурального бамбука для фотографий формата SOFORT / Instax Mini. С помощью встроенных магнитов рамки можно закрепить на холодильнике, металлическом шкафчике и других стальных поверхностях. Фотографии вставляются внутрь через прорезь на боковой панели. На лицевой стороне имеется небольшой логотип Leica.
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.