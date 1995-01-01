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Набор магнитных рамок Leica для фотографий SOFORT, натуральный бамбук

  • для фотографий SOFORT, натуральный бамбук
  • для фотографий SOFORT, натуральный бамбук
  • для фотографий SOFORT, натуральный бамбук
Код товара:УТ-00076035
Артикул:19668

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Набор включает 3 оригинальные рамки из натурального бамбука для фотографий формата SOFORT / Instax Mini. С помощью встроенных магнитов рамки можно закрепить на холодильнике, металлическом шкафчике и других стальных поверхностях. Фотографии вставляются внутрь через прорезь на боковой панели. На лицевой стороне имеется небольшой логотип Leica.