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Фотоальбом Leica & Zagato Vol. 2 Europe Collectibles

Код товара:УТ-00064140
Артикул:97091

Товар не найден

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Описание
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Описание

Данный фотоальбом является вторым из трех альбомов серии Leica & Zagato, которая посвящена автомобилям, кузова которых проектировались итальянской компанией Zagato (Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Ferrari и другие бренды). Все они сняты на камеры Leica, в качестве заднего плана в томе Europe Collectibles выступают красивейшие пейзажи и архитектурные памятники Европы. Автор: Петр Деглер (Piotr Degler) – автомобильный дизайнер и фотограф, основатель дизайнерского бюро Degler Studio. В качестве фотографа он также работал для таких брендов как Top Gear и Ferrari.

Автомобили, изображенные в этом альбоме, сейчас относятся к коллекционным редкостям. Книга будет интересна всем, кто интересуется раритетными машинами и элегантным итальянским дизайном.

  • Автор: Петр Деглер
  • Издательство: Delius Klasing
  • Год выпуска: 2018
  • Размер: 26 х 29 см
  • Количество страниц: 192
  • Язык: английский
  • Обложка: твердая
  • ISBN: 978-3-667-11389-4