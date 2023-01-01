Описание

Данный фотоальбом является вторым из трех альбомов серии Leica & Zagato, которая посвящена автомобилям, кузова которых проектировались итальянской компанией Zagato (Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Ferrari и другие бренды). Все они сняты на камеры Leica, в качестве заднего плана в томе Europe Collectibles выступают красивейшие пейзажи и архитектурные памятники Европы. Автор: Петр Деглер (Piotr Degler) – автомобильный дизайнер и фотограф, основатель дизайнерского бюро Degler Studio. В качестве фотографа он также работал для таких брендов как Top Gear и Ferrari.

Автомобили, изображенные в этом альбоме, сейчас относятся к коллекционным редкостям. Книга будет интересна всем, кто интересуется раритетными машинами и элегантным итальянским дизайном.