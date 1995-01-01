Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Фотоальбом Leica & Zagato Vol. 1 USA Collectibles

  • & Zagato Vol. 1 USA Collectibles
  • & Zagato Vol. 1 USA Collectibles
  • & Zagato Vol. 1 USA Collectibles
Код товара:УТ-00064139
Артикул:97083

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Данный фотоальбом является первым из трех альбомов серии Leica & Zagato, которая посвящена автомобилям, кузова которых проектировались итальянской компанией Zagato (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Ferrari и другие бренды). Все они сняты на камеры Leica, в качестве заднего плана в томе USA Collectibles выступают разнообразные природные и городские пейзажи Соединенных Штатов Америки. Автор: Уинстон Гудфеллоу (Winston Goodfellow) – автомобильный фотограф из США.

Автомобили, изображенные в этом альбоме, сейчас относятся к коллекционным редкостям. Книга будет интересна всем, кто интересуется раритетными машинами и элегантным итальянским дизайном.

  • Фотограф: Уинстон Гудфеллоу
  • Издательство: Delius Klasing
  • Год выпуска: 2016
  • Размер: 26 х 29 см
  • Количество страниц: 192
  • Язык: английский
  • Обложка: твердая
  • ISBN: 978-3667104236