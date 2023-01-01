Фотоальбом Leica & Zagato Vol. 1 USA Collectibles
Код товара : УТ-00064139
Артикул : 97083
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Описание
Данный фотоальбом является первым из трех альбомов серии Leica & Zagato, которая посвящена автомобилям, кузова которых проектировались итальянской компанией Zagato (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Ferrari и другие бренды). Все они сняты на камеры Leica, в качестве заднего плана в томе USA Collectibles выступают разнообразные природные и городские пейзажи Соединенных Штатов Америки. Автор: Уинстон Гудфеллоу (Winston Goodfellow) – автомобильный фотограф из США.
Автомобили, изображенные в этом альбоме, сейчас относятся к коллекционным редкостям. Книга будет интересна всем, кто интересуется раритетными машинами и элегантным итальянским дизайном.
- Фотограф: Уинстон Гудфеллоу
- Издательство: Delius Klasing
- Год выпуска: 2016
- Размер: 26 х 29 см
- Количество страниц: 192
- Язык: английский
- Обложка: твердая
- ISBN: 978-3667104236