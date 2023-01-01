Описание

Данный фотоальбом является первым из трех альбомов серии Leica & Zagato, которая посвящена автомобилям, кузова которых проектировались итальянской компанией Zagato (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Ferrari и другие бренды). Все они сняты на камеры Leica, в качестве заднего плана в томе USA Collectibles выступают разнообразные природные и городские пейзажи Соединенных Штатов Америки. Автор: Уинстон Гудфеллоу (Winston Goodfellow) – автомобильный фотограф из США.

Автомобили, изображенные в этом альбоме, сейчас относятся к коллекционным редкостям. Книга будет интересна всем, кто интересуется раритетными машинами и элегантным итальянским дизайном.