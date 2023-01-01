Описание

Очень «светлый» стандартный объектив для снимков и видео с завораживающим размытием фона. Один из тех объективов, которые называют «боке-мастер»: размытие фона очень мягкое, без «нервозности», контуризации или луковой структуры бликов. На открытой диафрагме источники света могут принимать овальную форму (так называемые «кошачьи глазки»), что является следствием виньетирования, эффект пропадает при закрытии диафрагмы до f/2 - f/2.8. Если источников света на заднем плане много, то они создают интересный эффект «закручивающегося боке», что также выигрышно смотрится в портретной съемке.

Argus 45mm f/0.95 FF является одним из самых резких объективов со светосилой f/0.95: центральная часть изображения остается резкой даже на полностью открытой диафрагме (при условии, что вам удалось точно попасть в фокус, глубина резкости очень маленькая). При постепенном диафрагмировании до f/1.4 - f/2.8 - f/5.6 резкая область распространяется от центра к самым краям изображения: при f/5.6-f/8 изображение получается резким от края до края, что можно использовать как в пейзажной фотографии, так и, например, в студийном портрете или fashion-съемке.

Хроматические аберрации при съемке на небольшой дистанции (около 1-1.5 метров) заметны не сильно, но более выраженно проявляются на большой дистанции (при открытой диафрагме). Они достаточно заметны, но для столь светлого объектива это считается нормальным. Линейная дисторсия практически отсутствует (небольшие подушкообразные искажения). Виньетирование по краям кадра на открытой диафрагме достаточно сильное - около 3 ступеней, но, опять же, для полнокадрового объектива с f/0.95 это считается нормальным. При съемке с контровым светом можно поймать блики: линзы покрыты многослойным просветлением и в комплекте идет лепестковая бленда, но это не всегда помогает.

Всего оптическая схема состоит из 13 элементов в 9 группах, 1 из них является асферическим, 1 низкодисперсионным и еще 3 - со сверхвысокой рефракцией.

Laowa Argus 45mm f/0.95 FF выполнен в полностью металлическом корпусе. У кольца фокусировки очень длинный ход – 270°, что позволяет точно наводить фокус. Автоматическая фокусировка не поддерживается, объектив полностью мануальный, без чипа (вы можете использовать ассистирующие функции вашей камеры, такие как фокус-пикинг). Минимальная дистанция фокусировки составляет 0.5 м. Использование плавающих групп линз в оптической схеме позволяет добиваться резкого изображения даже на минимальной дистанции. Фокусировка внутренняя, из корпуса ничего не выезжает.

Кольцо диафрагмы имеет переключатель: оно может вращаться или с отсечками (что будет удобно для фотографов), или плавно (что хорошо для съемки видео). Благодаря своим 15 лепесткам диафрагма создает практически идеально круглое отверстие не только в открытом положении, но и при закрытии на несколько ступеней (f/4 - f/5.6).

Объективы такого типа приобретаются с одной основной задачей: съемка с красивым размытием фона. С этой задачей Argus 45mm f/0.95 справляется успешно. При этом ему удается обеспечить очень хорошую резкость. При 100% увеличении, конечно, становятся заметными недостатки, но при просмотре в обычном виде изображение получается очень хорошим: резким, контрастным, с яркими и насыщенными цветами, и, конечно, завораживающим боке.