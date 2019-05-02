Описание

Апохроматический макрообъектив. Благодаря особой оптической схеме, включающей 2 низкодисперсионных элемента, создателям удалось в значительной мере (хотя и не полностью) скорректировать все виды хроматических аберраций. Геометрическая дисторсия объектива близка к нулевой: менее 0.5%. Виньетирование умеренное, порядка 2 ступеней на полностью открытой диафрагме – для полнокадровой оптики это хороший результат.

Вторая ключевая особенность объектива: это увеличение 2:1, т.е. в 2 раза больше, чем могут предложить обычные макрообъективы. Кольцо фокусировки имеет умеренно-длинный ход – около 100°, при фокусировке внутренняя часть двигается внутри корпуса, не выезжая за его пределы. Эта особенность, кстати, важна для многокадровой съемки с фокус-стекингом. Сектор хода между положениями 1 м и «бесконечность» достаточно небольшой, порядка 5°, поэтому использовать объектив на дистанциях съемки далее метра будет не очень удобно. Кольцо диафрагмы поворачивается с отсечками по полной ступени экспозициий.

Как можно видеть и по графикам MTF, и по независимым тестам, Laowa 100mm f/2.8 APO обладает отличной резкостью, начиная прямо с открытой диафрагмы, диафрагмирование до f/5.6 еще более улучшает детализацию, при закрытии до f/16 она начинает падать из-за эффекта дифракции.

Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе, достаточно компактном и легком для полнокадрового телеобъектива, но без защиты от пыли и влаги. Управление полностью мануальное – это, конечно, делает невозможным автоматический фокус-стекинг в камере (если такая функция предусмотрена), но вы по-прежнему можете скомбинировать серию снимков при обработке в редакторе. Если оставить в стороне стекинг, то в остальном отсутствие электронной связи между объективом и камерой не сильно мешает: в любом случае, макросъемка обычно ведется вручную.

Спереди у объектива предусмотрена резьба для светофильтров распространенного размера 67 мм – большинство макровспышек можно использовать без дополнительных повышающих или понижающих колец.

К качеству размытия фона (боке) сложно предъявить претензии. 13-лепестковая диафрагма обеспечивает очень приятные округлые блики от фоновых источников света, причем эта округлость сохраняется практически во всем диапазоне значений диафрагмы. Блики отображаются чисто, с чуть заметной (при 100% увеличении) хроматической каймой, без «луковой» структуры. Усиленная контуризация в зоне размытия также не наблюдается.

Laowa 100mm f/2.8 2x Ultra Macro APO является одним из немногих объективов, обеспечивающих увеличение более 1:1. По соотношению цена / качество он является очень интересным предложением для всех любителей макро.

Объектив Laowa 100mm f/2.8 2x Ultra Macro APO получил награду TIPA 2020 как «Лучший объектив для макро».