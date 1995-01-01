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Мешок для песка Kupo 22Kg Sand Bag (KSD-1680XL)

  • 22Kg Sand Bag (KSD-1680XL)
  • 22Kg Sand Bag (KSD-1680XL)
  • 22Kg Sand Bag (KSD-1680XL)
  • 22Kg Sand Bag (KSD-1680XL)
  • 22Kg Sand Bag (KSD-1680XL)
Код товара:УТ-00076807
Артикул:31602

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Мешок для песка KUPO 22Kg Sand Bag (KSD-1680XL) – это простой и надежный груз-противовес для студийного оборудования. Использование балласта обеспечивает безопасность на съемочной площадке, предотвращает переворачивание стоек с дорогим оборудованием и нанесение травм персоналу. Мешок можно подвесить на стрелу журавля за ручку или вшитую петлю, а также положить на одну из ножек стойки: для этого он выполнен в форме седловой сумки (буквой П). Он сделан из прочного нейлона 1000D Cordura с толстой пластиковой подкладкой, которая изолирует мелкую песчаную пыль внутри мешка, а также предотвращает отсыревание песка. Песок надежно удерживается внутри благодаря использованию широких липучек (велкро). Мешок поставляется пустым, а строительный песок вы можете приобрести в ближайшем строительном магазине.

  • Размеры: 36 х 34 х 12 см
  • Вес (пустой): 0.47 кг
  • Вес (заполненный): 22 кг
  • Цвет: черный