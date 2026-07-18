Мешок для песка KUPO KSD-1680S, 6 кг (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00095574 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-07-18/17 Код товара: УТ-00095574 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-07-18/17 Тип аксессуара студийное оборудование Все характеристики KUPO KSD-1680S, 6 кг Код товара: 160574 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

Комплектация: мешок с песком

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Тип аксессуара Тип аксессуара студийное оборудование Описание KUPO KSD-1680S, 6 кг Код товара: 160574 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

Комплектация: мешок с песком

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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