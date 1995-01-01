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Комплект колес Kupo для круглых ножек 22 мм (KC-080R)

  • для круглых ножек 22 мм (KC-080R)
  • для круглых ножек 22 мм (KC-080R)
  • для круглых ножек 22 мм (KC-080R)
Код товара:УТ-00076777
Артикул:31529

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Комплект из 3 колес диаметром 75 мм для стоек с круглыми ножками диаметром 22 мм (7/8"). Позволяют бесшумно передвигать студийное оборудование, не прилагая больших усилий и не оставляя царапин на полу. Колеса оснащены тормозами с широкими педалями для надежной фиксации стойки на своем месте.

Характеристики

  • Материалы: сталь, резина
  • Вес: 1.43 кг
  • Совместимые стойки: 135M, 145M, 169M, 175M, 191, 194, 195, 198, 198AC, 226M, 227MB, 228, 340, 346M, 360M, 370M, 380M, 382M, 390M