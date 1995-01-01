Стойка KUPO CS-20MK MASTER C-STAND имеет две подпружиненные раздвижные ножки, которые устанавливаются в фиксированных положениях, а третья ножка регулируется по высоте путем ослабления ручки-фиксатора и перемещается вверх/вниз по колонне. Это позволяет поднять одну ножку стойки выше остальных, чтобы выровнять стойку на наклонной или неровной поверхности.

В комплект входит стойка C-Stand, 2,5" головка и 50см штанга. Штанга представляет собой 50 см отрезок стальной трубы диаметром 5/8 дюйма (16 мм) с шестигранным штифтом на одном ее конце и поворотной муфтой на другом. Головка 2,5" состоит из пары вращающихся алюминиевых дисков, прикрепленных к гнезду 5/8" (16 мм). Диски оснащены четырьмя V-образными тисками разного размера для крепления любых аксессуаров с 5/8", 1/2", 3/8" или 1/4" крепежными штифтами или трубками. V-образные зажимы имеют зубцы, которые надежно захватывают все, что установлено между пластинами. Головка оснащена эргономичной Т-образной рукояткой увеличенного размера и подшипниками, обеспечивающими максимальный крутящий момент.

Характеристики: