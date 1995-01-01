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Стойка Kupo CS-20MK Master C-Stand grip arm, со штангой, 199 см, до 10 кг

Код товара:УТ-00076877
Артикул:31343

Товар не найден

Характеристики
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Описание

Стойка KUPO CS-20MK MASTER C-STAND имеет две подпружиненные раздвижные ножки, которые устанавливаются в фиксированных положениях, а третья ножка регулируется по высоте путем ослабления ручки-фиксатора и перемещается вверх/вниз по колонне. Это позволяет поднять одну ножку стойки выше остальных, чтобы выровнять стойку на наклонной или неровной поверхности.

В комплект входит стойка C-Stand, 2,5" головка и 50см штанга. Штанга представляет собой 50 см отрезок стальной трубы диаметром 5/8 дюйма (16 мм) с шестигранным штифтом на одном ее конце и поворотной муфтой на другом. Головка 2,5" состоит из пары вращающихся алюминиевых дисков, прикрепленных к гнезду 5/8" (16 мм). Диски оснащены четырьмя V-образными тисками разного размера для крепления любых аксессуаров с 5/8", 1/2", 3/8" или 1/4" крепежными штифтами или трубками. V-образные зажимы имеют зубцы, которые надежно захватывают все, что установлено между пластинами. Головка оснащена эргономичной Т-образной рукояткой увеличенного размера и подшипниками, обеспечивающими максимальный крутящий момент.

Характеристики:

  • 2 колена, 3 секции
  • Диаметр колонны: 35 мм, 30 мм, 25 мм
  • Материал: Хромированная сталь
  • Максимальная нагрузка: 10 кг
  • Вес: 7,5 кг
  • Длина в сложенном виде: 91 см
  • Минимальная рабочая высота: 87 см
  • Максимальная рабочая высота: 199 см
  • Размах треноги: 95 см
  • Диаметр ног: 25 мм
  • Тип крепления: Приваренный штифт 5/8" (16 мм) Baby
  • В комплекте удлинительная штанга KCP-221 и головка KCP-200