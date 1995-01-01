Стойка Kupo 198AC universal stand, 385 см, до 9 кг, воздушный амортизатор
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Описание
Стойка KUPO 198AC UNIVERSAL STAND с воздушным амортизатором состоит из четырех секций, благодаря которым ее максимальная рабочая высота достигает 385 см, и способна удерживать оборудование весом до 9 кг. Стойка оснащена винтовыми металлическими зажимами и двойными распорками, обеспечивающими дополнительную прочность и устойчивость.
Встроенный механизм воздушной амортизации предотвращает случайное повреждение осветительного прибора при регулировке высоты стойки. Все конструкционные соединения выполнены с помощью болтов и гаек вместо заклепок, это упрощает обслуживание и позволяет регулировать натяжения. Крепежный элемент стойки представляет собой латунный штифт 5/8" (16 мм) запресованный в алюминиевой трубке колонны. Эта стойка выдерживает вес до 19,8 фунтов (9 кг), используя 3 стояка, 4 секции. Стойка Kupo 198AC является надежной и устойчивой опорой для вашего оборудования.
Характеристики:
- 3 колена, 4 секции
- Диаметр секций колонны: 35 мм, 30 мм, 25 мм, 20 мм
- Материал: Алюминий с черным анодированным покрытием
- Максимальная нагрузка: 9 кг
- Вес: 2,44 кг
- Длина в сложенном состоянии: 107 см
- Минимальная рабочая высота: 114 см
- Максимальная рабочая высота: 385 см
- Размах треноги: 110 см
- Размер ног: ø22 мм
- Тип крепления: Латунный штифт 5/8" (16 мм) с наружной резьбой 3/8"-16
- Материал: Алюминий