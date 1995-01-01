Стойка KUPO 198AC UNIVERSAL STAND с воздушным амортизатором состоит из четырех секций, благодаря которым ее максимальная рабочая высота достигает 385 см, и способна удерживать оборудование весом до 9 кг. Стойка оснащена винтовыми металлическими зажимами и двойными распорками, обеспечивающими дополнительную прочность и устойчивость.

Встроенный механизм воздушной амортизации предотвращает случайное повреждение осветительного прибора при регулировке высоты стойки. Все конструкционные соединения выполнены с помощью болтов и гаек вместо заклепок, это упрощает обслуживание и позволяет регулировать натяжения. Крепежный элемент стойки представляет собой латунный штифт 5/8" (16 мм) запресованный в алюминиевой трубке колонны. Эта стойка выдерживает вес до 19,8 фунтов (9 кг), используя 3 стояка, 4 секции. Стойка Kupo 198AC является надежной и устойчивой опорой для вашего оборудования.

Характеристики: