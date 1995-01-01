Стойка KUPO 198 UNIVERSAL STAND состоит из четырех секций, благодаря которым ее максимальная рабочая высота достигает 385 см. Стойка оснащена винтовыми металлическими зажимами и двойными распорками, обеспечивающими дополнительную прочность и устойчивость. Эта универсальная и прочная алюминиевая стойка выдержит оборудование весом до 9 кг.

Все конструкционные соединения выполнены с помощью болтов и гаек вместо заклепок, это упрощает обслуживание и позволяет регулировать натяжения. Крепежный элемент стойки представляет собой латунный штифт 5/8" (16 мм) запрессованный в алюминиевой трубке колонны. Стойка Kupo 198 является надежной и устойчивой опорой для вашего оборудования.

Характеристики: