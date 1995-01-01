Стойка Kupo 198 Universal stand, 385 см, до 9 кг
Код товара:УТ-00076842
Артикул:31520
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Описание
Стойка KUPO 198 UNIVERSAL STAND состоит из четырех секций, благодаря которым ее максимальная рабочая высота достигает 385 см. Стойка оснащена винтовыми металлическими зажимами и двойными распорками, обеспечивающими дополнительную прочность и устойчивость. Эта универсальная и прочная алюминиевая стойка выдержит оборудование весом до 9 кг.
Все конструкционные соединения выполнены с помощью болтов и гаек вместо заклепок, это упрощает обслуживание и позволяет регулировать натяжения. Крепежный элемент стойки представляет собой латунный штифт 5/8" (16 мм) запрессованный в алюминиевой трубке колонны. Стойка Kupo 198 является надежной и устойчивой опорой для вашего оборудования.
Характеристики:
- 3 колена, 4 секции
- Диаметр секций колонны: 35 мм, 30 мм, 25 мм, 20 мм
- Материал: Алюминий с черным анодированным покрытием
- Максимальная нагрузка: 9 кг
- Вес: 2,44 кг
- Длина в сложенном состоянии: 107 см
- Минимальная рабочая высота: 114 см
- Максимальная рабочая высота: 385 см
- Размах треноги: 110 см
- Размер ног: ø 22 мм
- Тип крепления: Латунный штифт 5/8" (16 мм) с наружной резьбой 3/8"-16
- Материал: Алюминий