Стойка Kupo 145M Heavy duty baby stand, 400 см, до 13 кг
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Описание
Стойка KUPO 145M HEAVY DUTY BABY STAND - это прочная и универсальная стойка из хромированной стали, подходящая для различных задач. Четырехсекционная стойка выдерживает нагрузку до 13 кг, ее максимальная рабочая высота составляет 400 см, а минимальная 135 см. Благодаря приваренному к верхней секции штифту 5/8" (16 мм), стойка надежно удерживает оборудование и долговечна в использовании.
Цельнолитые алюминиевые рукоятки в сочетании с резьбовыми вставками Helicoil из нержавеющей стали, обеспечивают прочную фиксацию секций. Ноги стойки оснащены накладками из полиамида PA66, защищающими как ногу, так и поверхность пола. Двойные распорки обеспечивают повышенную устойчивость. Отдельно можно приобрести комплект колес KC-080R, чтобы легко перемещать стойку во время работы в студии.
Характеристики:
- 3 колена, 4 секции
- Диаметры секций колонны: 35 мм, 30 мм, 25 мм, 20 мм
- Материал: Хромированная сталь
- Максимальная нагрузка: 13 кг
- Вес: 6,5 кг
- Длина в сложенном виде: 115 см
- Минимальная рабочая высота: 135 см
- Максимальная рабочая высота: 400 см
- Размах треноги: 120 см
- Размер ножек: 22 мм
- Тип крепления: Приваренный штифт 5/8" (16 мм) Baby
- Совместимые колеса: KC-080R