Стойка KUPO 145M HEAVY DUTY BABY STAND - это прочная и универсальная стойка из хромированной стали, подходящая для различных задач. Четырехсекционная стойка выдерживает нагрузку до 13 кг, ее максимальная рабочая высота составляет 400 см, а минимальная 135 см. Благодаря приваренному к верхней секции штифту 5/8" (16 мм), стойка надежно удерживает оборудование и долговечна в использовании.

Цельнолитые алюминиевые рукоятки в сочетании с резьбовыми вставками Helicoil из нержавеющей стали, обеспечивают прочную фиксацию секций. Ноги стойки оснащены накладками из полиамида PA66, защищающими как ногу, так и поверхность пола. Двойные распорки обеспечивают повышенную устойчивость. Отдельно можно приобрести комплект колес KC-080R, чтобы легко перемещать стойку во время работы в студии.

Характеристики: