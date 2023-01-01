Кожаный фотоальбом Florentia 30х30 см, 100 страниц "Capriolo" зелёный
Код товара : УТ-00071613
Артикул : D10
17 900 ₽
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Описание
Фотоальбомы из единого куска натуральной кожи. Фотоальбом формата 30см на 30см. Внутри фотоальбома как и у всех фотоальбомов Tezoro классический блок. Картонные листы проложенные пергаментом. Фотография размещаются либо на уголки либо на двухсторонний скотч.
Характеристики:
- Страна-производитель: Италия
- Формат фотографий: 10 х 15, 15 х 21, 20 х 30, 30 х 30 см
- Размер страницы: 30 х 30 см
- Блок: Книжный переплет
- Материал блока: Дизайнерский картон + пергамент
- Упаковка: Коробка - дизайнерский картон
- Кол-во страниц: 100 страниц
- Возможное кол-во фотографий: До 400 фотографий 10x15 см
- Комплектация: Двойной скотч, текстильный мешок для хранения.