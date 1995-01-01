Кожаный фотоальбом Florentia 30х30 см, 100 страниц "Capriolo" зелёный
Код товара:УТ-00071613
Артикул:D10
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаКлассический
Материал обложкиНатуральная кожа
Материал страницБумага
ТематикаКлассика
Размер альбома30 х 30 см
Количество листов / страниц100
Крепление фотографийУголки, двухсторонний скотч
Крепление страницКнижный переплёт
Описание
Премиальный традиционный фотоальбом ручной работы с обложкой из натуральной кожи в зеленом цвете. Фотоальбом формата 30см на 30см. Внутри фотоальбома - классический блок. Картонные листы проложенные пергаментом (калькой), которые не дают фотографиям соприкасаться друг с другом и слипаться. Фотография размещаются либо на уголки либо на двухсторонний скотч. Сделано в Италии.
Характеристики:
- Страна-производитель: Италия
- Формат фотографий: 10 х 15, 15 х 21, 20 х 30, 30 х 30 см
- Размер страницы: 30 х 30 см
- Блок: Книжный переплет
- Материал блока: Дизайнерский картон + пергамент
- Упаковка: Коробка - дизайнерский картон
- Кол-во страниц: 100 страниц
- Возможное кол-во фотографий: До 400 фотографий 10x15 см