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Кожаный фотоальбом Florentia 30х30 см, 100 страниц "Capriolo" зелёный

  • 30х30 см, 100 страниц "Capriolo" зелёный
  • 30х30 см, 100 страниц "Capriolo" зелёный
  • 30х30 см, 100 страниц "Capriolo" зелёный
  • 30х30 см, 100 страниц "Capriolo" зелёный
  • 30х30 см, 100 страниц "Capriolo" зелёный
  • 30х30 см, 100 страниц "Capriolo" зелёный
  • 30х30 см, 100 страниц "Capriolo" зелёный
  • 30х30 см, 100 страниц "Capriolo" зелёный
  • 30х30 см, 100 страниц "Capriolo" зелёный
  • 30х30 см, 100 страниц "Capriolo" зелёный
  • 30х30 см, 100 страниц "Capriolo" зелёный
  • 30х30 см, 100 страниц "Capriolo" зелёный
  • 30х30 см, 100 страниц "Capriolo" зелёный
  • 30х30 см, 100 страниц "Capriolo" зелёный
  • 30х30 см, 100 страниц "Capriolo" зелёный
  • 30х30 см, 100 страниц "Capriolo" зелёный
  • 30х30 см, 100 страниц "Capriolo" зелёный
  • 30х30 см, 100 страниц "Capriolo" зелёный
  • 30х30 см, 100 страниц "Capriolo" зелёный
Код товара:УТ-00071613
Артикул:D10

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Премиальный традиционный фотоальбом ручной работы с обложкой из натуральной кожи в зеленом цвете. Фотоальбом формата 30см на 30см. Внутри фотоальбома - классический блок. Картонные листы проложенные пергаментом (калькой), которые не дают фотографиям соприкасаться друг с другом и слипаться. Фотография размещаются либо на уголки либо на двухсторонний скотч. Сделано в Италии.

Характеристики:

  • Страна-производитель: Италия
  • Формат фотографий: 10 х 15, 15 х 21, 20 х 30, 30 х 30 см
  • Размер страницы: 30 х 30 см
  • Блок: Книжный переплет
  • Материал блока: Дизайнерский картон + пергамент
  • Упаковка: Коробка - дизайнерский картон
  • Кол-во страниц: 100 страниц
  • Возможное кол-во фотографий: До 400 фотографий 10x15 см