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Кожаный фотоальбом Florentia 30х30 см, 100 страниц "Capriolo" зелёный

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Код товара: УТ-00071613 Артикул: D10 Код товара: УТ-00071613 Артикул: D10 Тип фотоальбома Классический Материал обложки Натуральная кожа Материал страниц Бумага Тематика Классика Размер альбома 30 х 30 см Количество листов / страниц 100 Крепление фотографий Уголки, двухсторонний скотч Крепление страниц Книжный переплёт Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Альбомы Тип фотоальбома Классический Материал обложки Натуральная кожа Материал страниц Бумага Тематика Классика Размер альбома 30 х 30 см Количество листов / страниц 100 Крепление фотографий Уголки, двухсторонний скотч Крепление страниц Книжный переплёт Описание Премиальный традиционный фотоальбом ручной работы с обложкой из натуральной кожи в зеленом цвете. Фотоальбом формата 30см на 30см. Внутри фотоальбома - классический блок. Картонные листы проложенные пергаментом (калькой), которые не дают фотографиям соприкасаться друг с другом и слипаться. Фотография размещаются либо на уголки либо на двухсторонний скотч. Сделано в Италии. Характеристики: Страна-производитель: Италия

Формат фотографий: 10 х 15, 15 х 21, 20 х 30, 30 х 30 см

Размер страницы: 30 х 30 см

Блок: Книжный переплет

Материал блока: Дизайнерский картон + пергамент

Упаковка: Коробка - дизайнерский картон

Кол-во страниц: 100 страниц

Возможное кол-во фотографий: До 400 фотографий 10x15 см Видео Наш обзор

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