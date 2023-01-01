Фотоальбомы из единого куска натуральной кожи. Фотоальбом формата 30см на 30см. Внутри фотоальбома как и у всех фотоальбомов Tezoro классический блок. Картонные листы проложенные пергаментом. Фотография размещаются либо на уголки либо на двухсторонний скотч.