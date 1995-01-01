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Фотобумага Kodak Paper Professional A4 Luster, полуматовая, 260 г/м2, 20 листов

  • Paper Professional A4 Luster, полуматовая, 260 г/м2, 20 листов
  • Paper Professional A4 Luster, полуматовая, 260 г/м2, 20 листов
  • Paper Professional A4 Luster, полуматовая, 260 г/м2, 20 листов
  • Paper Professional A4 Luster, полуматовая, 260 г/м2, 20 листов
  • Paper Professional A4 Luster, полуматовая, 260 г/м2, 20 листов
Код товара:УТ-00078334
Артикул:KPLA420

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Полуматовая фотобумага для повседневной струйной печати. Имеет гладкую, полуматовую поверхность. Благодаря бумажной основе и умеренной степени глянца, бумага подходит для печати фотографий и графики на струйных принтерах. Обладает хорошими свойствами по впитыванию чернил и закреплению тонера. При печати пигментными чернилами рекомендовано просушивать отпечаток для предотвращения смазывания с поверхности. Хранить в сухом месте в стороне от солнечного света. Не содержит вредных для здоровья веществ. Отпечатанные снимки рекомендовано хранить в альбомах или в рамках под стеклом.