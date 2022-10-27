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Фотобумага GLA4-200-050, A4 глянцевая 200г/м2, 50 листов
Фотобумага GLA4-230-050, A4 глянцевая 230г/м2, 50 листов
Фотобумага MTA4-190-050, A4 матовая 190г/м2, 50 листов
Фотобумага GLA6-200-100, A6 глянцевая 200г/м2, 100 листов
Фотобумага GLA6-180-100, A6 глянцевая 180г/м2, 100 листов
Фотобумага GLA4-230-100, A4 глянцевая, 230г/м2, 100 листов
Фотобумага MTA6-220-100, A6 матовая, 220г/м2, 100 листов
Фотобумага GLA6-230-100, A6 глянцевая, 230г/м2, 100 листов
Бумага Lomond А4 двусторонняя матовая 200 г/м2, 25 л
Офисная бумага Xerox Office A4, 80 г, 500 листов (421L91820)
Офисная бумага Xerox Office A4, 80 г, 5х500 листов (коробка)