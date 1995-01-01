Фотобумага Kodak Paper Professional Luster, полуматовая, 10x15 см, 260г/м2, 100 листов
Код товара:УТ-00078335
Артикул:KPL46260
Товар не найден
Характеристики
Размер фотобумаги10 х 15 см
Описание
Полуматовая фотобумага для повседневной струйной печати. Имеет гладкую, полуматовую поверхность. Благодаря бумажной основе и умеренной степени глянца, бумага подходит для печати фотографий и графики на струйных принтерах. Обладает хорошими свойствами по впитыванию чернил и закреплению тонера. При печати пигментными чернилами необходимо просушить отпечаток для предотвращения смазывания изображения с поверхности. Хранить в сухом месте в стороне от солнечного света. Не содержит вредных для здоровья веществ. Отпечатанные снимки рекомендовано хранить в альбомах или в рамках под стеклом.