Фотобумага для струйной печати Kodak Picture Paper Professional Lustre, 10x15 см, 400 листов (KB46400SL)
Код товара:УТ-00091319
Артикул:KB46400SL
Товар не найден
Характеристики
Размер фотобумаги10 х 15 см
Описание
Полуматовая (тисненая) фотобумага для струйной печати. Универсальная: совместима со всеми брендами и моделями фотопринтеров. Обеспечивает яркие, насыщенные цвета. Бескислотная: фотографии не теряют качество изображения со временем. Хранить в сухом прохладном месте в стороне от солнечного света. Не содержит вредных для здоровья веществ. Отпечатанные снимки рекомендуется хранить в альбомах или в рамках под стеклом, длительное размещение под прямым солнечным светом ведет к деградации изображения из-за действия ультрафиолета.
- Формат: 10 х 15 см
- Количество листов: 400
- Плотность: 260 г/м2
- Поверхность: тисненая (Lustre)
- Для струйной печати