Полуматовая (тисненая) фотобумага для струйной печати. Универсальная: совместима со всеми брендами и моделями фотопринтеров. Обеспечивает яркие, насыщенные цвета. Бескислотная: фотографии не теряют качество изображения со временем. Хранить в сухом прохладном месте в стороне от солнечного света. Не содержит вредных для здоровья веществ. Отпечатанные снимки рекомендуется хранить в альбомах или в рамках под стеклом, длительное размещение под прямым солнечным светом ведет к деградации изображения из-за действия ультрафиолета.

Формат: 10 х 15 см

Количество листов: 400

Плотность: 260 г/м 2

Поверхность: тисненая (Lustre)

Для струйной печати