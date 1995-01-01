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Фотобумага для струйной печати Kodak Picture Paper Professional Glossy, 10x15 см, 400 листов (KB46400S)

Код товара:УТ-00091318
Артикул:KB46400S

Товар не найден

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Описание

Глянцевая фотобумага для струйной печати. Универсальная: совместима со всеми брендами и моделями фотопринтеров. Обеспечивает яркие, насыщенные цвета. Бескислотная: фотографии не теряют качество изображения со временем. Хранить в сухом месте в стороне от солнечного света. Не содержит вредных для здоровья веществ. Отпечатанные снимки рекомендуется хранить в альбомах или в рамках под стеклом, длительное размещение под прямым солнечным светом ведет к деградации изображения из-за действия ультрафиолета.

  • Формат: 10 х 15 см
  • Количество листов: 400
  • Плотность: 260 г/м2
  • Поверхность: глянцевая
  • Для струйной печати