"Augen Auf!" 100 лет Leica – юбилейное издание на немецком языке, посвященное 100-летней истории компании Leica. Включает очерки Ганса-Михаэля Кетцле (Hans-Michael Koetzle) и других авторов. 563 страницы, около 1200 иллюстраций и фотографий. Хроника покрывает такие темы, как возникновение и становление компании, ее влияние на фотожурнализм и на широкий спектр авангардных течений в художественной фотографии. Включает ранее неопубликованные документы из архивов Leica Camera AG.