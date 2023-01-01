Зарядный рукав Klaymor JC006, большой
Код товара : УТ-00068118
Артикул : JC006
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Описание
Рукав Klaymor JC006 используется для операций с непроявленной фотопленкой: снаряжение многоразовых катушек, заправка пленки в спирали / проявочные бачки и так далее. Подкладка с металлизированным слоем ткани обеспечивает 100% блокировку света, наружный материал – полиэстер (таффета) и нейлон. Широкий клапан закрывается на молнию, сворачивается и дополнительно фиксируется на липучки.
Благодаря небольшому весу вы всегда сможете взять рукав с собой на съемку, на случай непредвиденных ситуаций, таких как заедание или разрыв фотопленки внутри камеры.
- Размеры: 65 х 75 см
- Вес: 216 г