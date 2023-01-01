Описание

Бачок для проявки пленки 135, 120 или 220 формата. Позволяет одновременно проявить до 3 катушек «узкой» или до 4 катушек «широкой» пленки. Выполнен из высококачественного пластика: устойчив к высоким температурам (до 100°), к действию фотохимии, к случайным падениям. Спирали обладают механизмом быстрого заряжания, что очень удобно, так как зарядка пленки должна осуществляться вручную. Данная позиция – близкий аналог оригинальных проявочных бачков фирмы Paterson: спирали взаимозаменяемы.

Для проявки 2 катушек 135-й пленки используйте 2 катушки.

Для проявки 2 катушек 120-й пленки раздвиньте одну из катушек и используйте сепаратор (в комплекте).

Для проявки листовой пленки формата 4х5" необходима специальная катушка (не входит в комплект).

Конструкция бачка и катушек обеспечивает свободную циркуляцию фотохимии между слоями пленки, благодаря чему она проявляется равномерно и качественно.