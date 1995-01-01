Бачок для проявки пленки Klaymor JC013 с 3 катушками
Код товара:УТ-00068121
Артикул:JC013
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Характеристики
ФотолабораторияБачок для проявки
Описание
Бачок для проявки пленки 135, 120 или 220 формата. Позволяет одновременно проявить до 3 катушек «узкой» или до 4 катушек «широкой» пленки. Выполнен из высококачественного пластика: устойчив к высоким температурам (до 100°), к действию фотохимии, к случайным падениям. Спирали обладают механизмом быстрого заряжания, что очень удобно, так как зарядка пленки должна осуществляться вручную. Данная позиция – близкий аналог оригинальных проявочных бачков фирмы Paterson: спирали взаимозаменяемы.
- Для проявки 2 катушек 135-й пленки используйте 2 катушки.
- Для проявки 2 катушек 120-й пленки раздвиньте одну из катушек и используйте сепаратор (в комплекте).
- Для проявки листовой пленки формата 4х5" необходима специальная катушка (не входит в комплект).
Конструкция бачка и катушек обеспечивает свободную циркуляцию фотохимии между слоями пленки, благодаря чему она проявляется равномерно и качественно.
- Емкость бачка: 950 мл (макс)
- Объем химии, необходимый для проявки, указан на корпусе.
- Размеры: 21.9 х 12.2 х 10 см
- Вес: 492 г
- Материалы: АБС пластик
- Комплектация: бачок, крышка, 3 катушки, стержень для вращения катушек.