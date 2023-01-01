Описание

Близкая копия оригинальных катушек Paterson. Катушка-спираль для проявочных бачков обеспечивает легкую зарядку и свободное протекание фотохимии между слоями пленки, что обеспечивает эффективное, равномерное проявление. Ширина катушки регулируется: она подходит как для узкого 135 формата (1 пленка), так и для широких 120 / 220 форматов (1 или 2 пленки одновременно). Благодаря храповому механизму пленка закручивается в спираль, когда вы попеременно вращаете катушку вперед-назад (см. видео).

При одновременной проявке двух 120х пленок необходимо использовать сепаратор (входит в комплект.). В остальных случаях сепаратор необходимо снять с катушки.