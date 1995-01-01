Сливеры Klaymor для 120 пленки, 100 листов

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Код товара: УТ-00066496 Артикул: KL 120-100 Код товара: УТ-00066496 Артикул: KL 120-100 Фотолаборатория Сливеры / папки для негативов Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фотолаборатория Фотолаборатория Сливеры / папки для негативов Описание Сливеры (файлы) для архивного хранения фотопленки 120 формата. Защищают пленку от царапин и пыли. В каждый лист помещается 12 кадров формата 6х7 см. Отверстия под скоросшиватель отсутствуют, но широкие поля позволяют при необходимости проделать их самостоятельно. 100 листов в упаковке. Производитель: Shanghai Jian Cheng Technology Co. LTD, Китай. Видео Наш обзор

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