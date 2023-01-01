Сливеры Klaymor для 120 пленки, 100 листов
Код товара : УТ-00066496
Артикул : KL 120-100
2 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Сливеры (файлы) для архивного хранения фотопленки 120 формата. Защищают пленку от царапин и пыли. В каждый лист помещается 12 кадров формата 6х7 см. Отверстия под скоросшиватель отсутствуют, но широкие поля позволяют при необходимости проделать их самостоятельно. 100 листов в упаковке.
Производитель: Shanghai Jian Cheng Technology Co. LTD, Китай.