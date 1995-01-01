Сливеры (файлы) для архивного хранения фотопленки 120 формата. Защищают пленку от царапин и пыли.В каждый лист помещается 12 кадров формата 6х7 см. Отверстия под скоросшиватель отсутствуют, но широкие поля позволяют при необходимости проделать их самостоятельно. 100 листов в упаковке.
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