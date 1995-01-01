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Сливеры Klaymor для 120 пленки, 100 листов

  • для 120 пленки, 100 листов
  • для 120 пленки, 100 листов
  • для 120 пленки, 100 листов
Код товара:УТ-00066496
Артикул:KL 120-100

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Сливеры (файлы) для архивного хранения фотопленки 120 формата. Защищают пленку от царапин и пыли. В каждый лист помещается 12 кадров формата 6х7 см. Отверстия под скоросшиватель отсутствуют, но широкие поля позволяют при необходимости проделать их самостоятельно. 100 листов в упаковке.

Производитель: Shanghai Jian Cheng Technology Co. LTD, Китай.