Сливеры (файлы) для архивного хранения фотопленки 120 формата. Защищают пленку от царапин и пыли. В каждый лист помещается 12 кадров формата 6х7 см. Отверстия под скоросшиватель отсутствуют, но широкие поля позволяют при необходимости проделать их самостоятельно. 100 листов в упаковке.