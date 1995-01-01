Адаптер Kingma VL007, в башмак, винт 1/4", наклонно-поворотный
Код товара:УТ-00078423
Артикул:VL007
Товар не найден
Характеристики
Тип товараАдаптеры
Описание
Компактный адаптер, устанавливающийся в горячий или холодный башмак камеры, клетки или какого-либо держателя. Стандартный штативный винт 1/4" позволяет устанавливать микрофоны, осветители, мониторы и другое оборудование. Адаптер может наклоняться влево и вправо, а также вращаться вокруг своей сети на все 360°.
- Материалы: алюминиевые сплав, силикон, сталь.
- Нагрузка: до 2 кг
- Размеры: 42 х 28 х 25 мм
- Вес: 45 г