Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Адаптер Kingma VL007, в башмак, винт 1/4", наклонно-поворотный

  • VL007, в башмак, винт 1/4", наклонно-поворотный
  • VL007, в башмак, винт 1/4", наклонно-поворотный
  • VL007, в башмак, винт 1/4", наклонно-поворотный
  • VL007, в башмак, винт 1/4", наклонно-поворотный
  • VL007, в башмак, винт 1/4", наклонно-поворотный
  • VL007, в башмак, винт 1/4", наклонно-поворотный
  • VL007, в башмак, винт 1/4", наклонно-поворотный
  • VL007, в башмак, винт 1/4", наклонно-поворотный
  • VL007, в башмак, винт 1/4", наклонно-поворотный
  • VL007, в башмак, винт 1/4", наклонно-поворотный
  • VL007, в башмак, винт 1/4", наклонно-поворотный
  • VL007, в башмак, винт 1/4", наклонно-поворотный
  • VL007, в башмак, винт 1/4", наклонно-поворотный
  • VL007, в башмак, винт 1/4", наклонно-поворотный
  • VL007, в башмак, винт 1/4", наклонно-поворотный
Код товара:УТ-00078423
Артикул:VL007

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Компактный адаптер, устанавливающийся в горячий или холодный башмак камеры, клетки или какого-либо держателя. Стандартный штативный винт 1/4" позволяет устанавливать микрофоны, осветители, мониторы и другое оборудование. Адаптер может наклоняться влево и вправо, а также вращаться вокруг своей сети на все 360°.

  • Материалы: алюминиевые сплав, силикон, сталь.
  • Нагрузка: до 2 кг
  • Размеры: 42 х 28 х 25 мм
  • Вес: 45 г