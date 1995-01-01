Адаптер Kingma VL007, в башмак, винт 1/4", наклонно-поворотный

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Код товара: УТ-00078423 Артикул: VL007 Код товара: УТ-00078423 Артикул: VL007 Тип товара Адаптеры Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Клетки для камер Тип товара Адаптеры Описание Компактный адаптер, устанавливающийся в горячий или холодный башмак камеры, клетки или какого-либо держателя. Стандартный штативный винт 1/4" позволяет устанавливать микрофоны, осветители, мониторы и другое оборудование. Адаптер может наклоняться влево и вправо, а также вращаться вокруг своей сети на все 360°. Материалы: алюминиевые сплав, силикон, сталь.

Нагрузка: до 2 кг

Размеры: 42 х 28 х 25 мм

Вес: 45 г Видео Наш обзор

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