Универсальная клетка для смартфонов шириной от 45 до 105 мм. 3 холодных башмака и 5 резьбовых гнезд 1/4"-20 позволяют закрепить на ней различные аксессуары: внешние аккумуляторы, микрофоны, компактные осветители и так далее. Гнезда, расположенные по бокам, можно использовать как для крепления дополнительных рукояток, так и для вертикальной установки телефона на штатив. Место крепления телефона покрыто толстой силиконовой накладкой, которая обеспечивает более надежный захват и не царапает телефон. Винтовая фиксация зажима гарантирует безопасность при сильных вибрациях и случайных ударах.