Адаптер питания Kingma TC-LPE17-M, вместо Canon LP-E17 с выходом USB-C
Код товара : УТ-00070096
Артикул : TC-LPE17-M
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Описание
Адаптер питания Kingma TC-LPE17-M устанавливается в батарейный отсек камер Canon EOS 760D, 750D, 200D, 250D, M3, M5, M6, M6 Mark II вместо штатного аккумулятора Canon LP-E17. С обратной стороны имеется разъём USB Type-C, благодаря которому можно запитать каплер от внешнего аккумулятора. Использование каплера позволяет снимать фото или видео практически без ограничения по времени, а также снижает нагрев камеры при длительной съемке. Обратите внимание: эта версия не работает с EOS RP, 77D, 800D, 850D.
Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор.
Характеристики:
- Входной ток: QC/PD 9V, 2 A
- Выходной ток: 8.4 В, 2А
- Длина кабеля: 50 см (растягивается до 150 см)
- Размеры: 12,5 х 32,4 х 48,5 мм
- Вес: 60 г
Совместимость:
- Canon EOS 760D, 750D, 200D, 250D, M3, M5, M6, M6 Mark II
Внимание: для камер EOS RP, 77D, 800D, 850D используйте вариант DR-LPE17.